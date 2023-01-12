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Ветераны купили новосибирскому батальону «Вега» дрон за 400 тысяч рублей

Сегодня, 08:24
Фото: https://pixnio.com/ru
Новосибирскому батальону "Вега" подарили квадрокоптер
Ветеранская организация Новосибирской области передала командиру батальона «Вега» Андрею Панферову квадрокоптер стоимостью в 400 000 рублей.

Издание «Прецедент» сообщает, что руководитель элитного отряда «Вега» Андрей Панферов лично принял подарок из рук ветеранов в актовом зале администрации Кыштовского района. 

Председатель ветеранской организации Марина Жукова уточнила, что сбор средств на покупку аппарата продлился чуть более месяца. За этот срок местные предприниматели и рядовые граждане передали организации 410 650 рублей. 

«Больше нас никто в области на цели поддержки участников боевой операции в Донбассе не собрал», — цитирует Марину Жукову «Прецедент». 

Андрей Панферов поблагодарил всех участников акции и отметил, что в данный момент дроны незаменимы на поле боя. С их помощью военные анализируют ситуацию на месте сражения и оценивают передвижение противника.

Ранее сообщалось о смерти Алексея Дулина, военнослужащего из Новосибирской области.

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#Новосибирск#Батальон "Вега"#Ветераны#Дрон#Общество
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