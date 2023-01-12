Ветераны купили новосибирскому батальону «Вега» дрон за 400 тысяч рублей

Издание «Прецедент» сообщает, что руководитель элитного отряда «Вега» Андрей Панферов лично принял подарок из рук ветеранов в актовом зале администрации Кыштовского района.
Председатель ветеранской организации Марина Жукова уточнила, что сбор средств на покупку аппарата продлился чуть более месяца. За этот срок местные предприниматели и рядовые граждане передали организации 410 650 рублей.
«Больше нас никто в области на цели поддержки участников боевой операции в Донбассе не собрал», — цитирует Марину Жукову «Прецедент».
Андрей Панферов поблагодарил всех участников акции и отметил, что в данный момент дроны незаменимы на поле боя. С их помощью военные анализируют ситуацию на месте сражения и оценивают передвижение противника.
Ранее сообщалось о смерти Алексея Дулина, военнослужащего из Новосибирской области.