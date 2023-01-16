Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:27
Депутат городского совета Барабинска от партии "Единая Россия" Сергей Скибо написал отправил заявление в прокуратуру, где просит дать оценку действиям своего коллеги по горсовету, независимого депутата Константина Терещенко. Единоросс утверждает, что 28 сентября, в рабочее время, Терещенко весь день находился в местном ДК, где провожали группу мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Таким образом, считает Скибо, Терещенко, который работает в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области (АИР), нанес ущерб бюджету Российской Федерации.
Как рассказал редакции Atas.info Константин Терещенко, с 25 по 28 сентября он находился в командировке в Москве.
"28 сентября в 8 утра я прилетел в Новосибирск и сразу из аэропорта поехал в Барабинск. На работу в этот день я официально мог не ходить. Так что никакого ущерба, даже теоретически, я нанести не мог. Провожали много ребят мобилизованных, у многих оставались неурегулированными вопросы доверенностей, других документов, нужно было помогать с оформлением", - говорит Терещенко.
Это не первый донос, написанный на независимого депутата коллегами. В октябре коллективная жалоба от восьми депутатов поступила в Следственный комитет. Поводом так же стала активная деятельность Терещенко по поддержке мобилизованных земляков. Тогда его обвинили в использовании служебного автомобиля АИР для доставки гуманитарной помощи на полигоны НВВКУ и Шилово. Эта бумага прошла уже несколько инстанций, никакого решения по ней до сих пор не принято.
Подобное преследование со стороны части депутатского корпуса сам Терещенко связывает со своей независимой позицией в отношении городских и районных властей. Депутат не раз предавал гласности случаи коррупции и некомпетентности местных чиновников.