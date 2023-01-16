Это не первый донос, написанный на независимого депутата коллегами. В октябре коллективная жалоба от восьми депутатов поступила в Следственный комитет. Поводом так же стала активная деятельность Терещенко по поддержке мобилизованных земляков. Тогда его обвинили в использовании служебного автомобиля АИР для доставки гуманитарной помощи на полигоны НВВКУ и Шилово. Эта бумага прошла уже несколько инстанций, никакого решения по ней до сих пор не принято.