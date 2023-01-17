atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Мэрия Новосибирска намерена выкупить квартиры в 72-летнем аварийном доме на Расточке

Сегодня, 03:37
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Дом признан аварийным уже 10 лет

В Новосибирске мэрия выкупит 9 квартир в 72-летнем доме на Расточке

Городская мэрия намерена изъять земельный участок, где находится жилой дом в аварийном состоянии на Расточке. У собственников выкупят квартиры.

Речь идет о доме на улице 2-й Бурденко, 18 на Расточке. По данным «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска», многоквартирный дом признан аварийным.

Власти планируют изъять землю путем выкупа квартир. Всего мэрия приобретёт девять квартир.

Дом на Расточке построили в 1951 году. В 2013 году его признали аварийным. Сейчас в нем проживает 20 человек. Собственников должны расселить до конца этого года. Отметим, что дома в этом микрорайоне возводили для рабочих завода расточных станков в середине прошлого века. 

Дома на Расточке - новосибирский микрорайон Дома на Расточке - новосибирский микрорайон
Дома на Расточке - новосибирский микрорайон
Фото: atas.info

Напомним, что дети играли с крысами в аварийном доме новосибирского микрорайона Расточка. Школьники относятся к ним, как к домашним питомцам – играют и берут на руки. Дом же находится в ужасном состоянии - его трубы прогнили, полы уже проваливаются, а стены осыпаются. 

#Город#Новосибирск#Аварийный дом#Эмилия Губарева
Подпишитесь
О чем рассказал губернатор Новосибирской области Владимиру Путину: подробности
Вчера, 12:44
"Абсолютно все встает": традиции китайского Нового года глазами русского человека
Вчера, 02:00
Прокуратура НСО обвиняет Александра Мысика в злоупотреблении полномочиями
Вчера, 11:05
Донос за помощь мобилизованным написал коллега на депутата Терещенко из Барабинска
Вчера, 04:21
МУП "Спецавтохозяйство" уверяет, что будет вывозить мусор дешевле
Вчера, 13:31
Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни
Сегодня, 01:26