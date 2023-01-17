Дом на Расточке построили в 1951 году. В 2013 году его признали аварийным. Сейчас в нем проживает 20 человек. Собственников должны расселить до конца этого года. Отметим, что дома в этом микрорайоне возводили для рабочих завода расточных станков в середине прошлого века.