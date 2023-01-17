Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:45
Речь идет о доме на улице 2-й Бурденко, 18 на Расточке. По данным «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска», многоквартирный дом признан аварийным.
Власти планируют изъять землю путем выкупа квартир. Всего мэрия приобретёт девять квартир.
Дом на Расточке построили в 1951 году. В 2013 году его признали аварийным. Сейчас в нем проживает 20 человек. Собственников должны расселить до конца этого года. Отметим, что дома в этом микрорайоне возводили для рабочих завода расточных станков в середине прошлого века.
Напомним, что дети играли с крысами в аварийном доме новосибирского микрорайона Расточка. Школьники относятся к ним, как к домашним питомцам – играют и берут на руки. Дом же находится в ужасном состоянии - его трубы прогнили, полы уже проваливаются, а стены осыпаются.