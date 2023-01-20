Вооруженный пистолетом мужчина угрожал жильцам дома на Забалуева

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Об инциденте стало известно благодаря пресс-службе новосибирской Росгвардии.
Сообщается, что дебошир угрожал жильцам дома на Забалуева. Первыми на вызов прибыли две группы задержания. Сотрудникам удалось обезвредить мужчину и изъять пистолет.
Оказалось, что 33-летний гражданин ранее был осужден за хранение наркотических препаратов и умышленое причинение вреда здоровью.
Оружие дебошира также не стоит не учете лицензионно-разрешительной службы.
Мужчину доставили в полицию, на месте происшествия работает следственно оперативная группа.
Ранее Atas.info опубликовывал видео, на котором два человека лежат на тротуаре на улице Орджоникидзе после падения с балкона.