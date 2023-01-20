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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Вооруженный пистолетом мужчина угрожал жильцам дома на Забалуева

Сегодня, 14:00
Фото: Пресс-служба Росгвардии Новосибирска
В Новосибирске задержали вооруженного бузотера

В Новосибирске Росгвардия задержала вооруженного дебошира 

Новосибирец с газовым пистолетом матерился и дебоширил в подъезде жилого дома, его задержали сотрудники Росгваридии.

Об инциденте стало известно благодаря пресс-службе новосибирской Росгвардии.  

Сообщается, что дебошир угрожал жильцам дома на Забалуева. Первыми на вызов прибыли две группы задержания. Сотрудникам удалось обезвредить мужчину и изъять пистолет. 

Оказалось, что 33-летний гражданин ранее был осужден за хранение наркотических препаратов и умышленое причинение вреда здоровью. 

Оружие дебошира также не стоит не учете лицензионно-разрешительной службы. 

Мужчину доставили в полицию, на месте происшествия работает следственно оперативная группа. 

Ранее Atas.info опубликовывал видео, на котором два человека лежат на тротуаре на улице Орджоникидзе после падения с балкона.

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#Новосибирск#Росгвардия#Пистолет#Угрозы#Происшествия
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