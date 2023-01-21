Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Забавное видео снял микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска, подписчик паблика АСТ-54. В объектив камеры попал полицейский УАЗ, следующий за бегущим по дороге взрослым кабаном. Автомобиль силовиков двигается такой же скоростью, что и животное, не делая попыток ускориться и обогнать его.
"Это Пумба ищет своего друга Тимона", "А почему сопровождение без проблесковых маячков?", " Знатный шашлычок намечается, сейчас загонят и стрельнут кабанчика", - упражняются в остроумии подписчики паблика.
Ранее новосибирцы уже замечали на ОбьГЭСе гуляющего вдоль гаражей кабана. На самовыгул его отправляет хозяин. Кабана зовут Степан. Как говорит владелец, он выгуливает питомца подальше от дома, чтобы тот чувствовал свободу.