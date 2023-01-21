Забавное видео снял микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска, подписчик паблика АСТ-54. В объектив камеры попал полицейский УАЗ, следующий за бегущим по дороге взрослым кабаном. Автомобиль силовиков двигается такой же скоростью, что и животное, не делая попыток ускориться и обогнать его.