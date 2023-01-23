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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки, упавшей на парня из окна дома

Сегодня, 06:43
Фото: atas.info
Девушка выпала на случайного прохожего - молодого парня
В центре Новосибирска горожане возложили цветы к месту гибели девушки и парня, которых не стало при трагических обстоятельствах.

Все произошло 20 января на улице Орджоникидзе в Новосибирске. Вечером из окна дома выпала 16-летняя девушка. В этот момент мимо проходил 17-летний парень. Подросток упала прямо на молодого человека.

Девушка погибла на месте, а парень скончался через несколько часов в реанимации. Полную хронологию трагедии, читайте по ссылке. К месту трагедии люди приносят цветы и оставляют их на снегу.

Напомним, что следы крови после трагедии на тротуаре до сих пор никто не убрал. Горожане обходят злополучное место стороной. Снег немного засыпал красные пятна, но все равно их еще видно. Происшествие случилось прямо перед выходными, но в понедельник, 23 января управляющая компания не убрала кровь возле магазина.

Кровь погибших девушки и парня не убрали с тротуара на Орджоникидзе в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Погиб#Происшествия#Новосибирск
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