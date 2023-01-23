Новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки, упавшей на парня из окна дома

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:46
Все произошло 20 января на улице Орджоникидзе в Новосибирске. Вечером из окна дома выпала 16-летняя девушка. В этот момент мимо проходил 17-летний парень. Подросток упала прямо на молодого человека.
Девушка погибла на месте, а парень скончался через несколько часов в реанимации. Полную хронологию трагедии, читайте по ссылке. К месту трагедии люди приносят цветы и оставляют их на снегу.
Напомним, что следы крови после трагедии на тротуаре до сих пор никто не убрал. Горожане обходят злополучное место стороной. Снег немного засыпал красные пятна, но все равно их еще видно. Происшествие случилось прямо перед выходными, но в понедельник, 23 января управляющая компания не убрала кровь возле магазина.