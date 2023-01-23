Новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки, упавшей на парня из окна дома

Напомним, что следы крови после трагедии на тротуаре до сих пор никто не убрал. Горожане обходят злополучное место стороной. Снег немного засыпал красные пятна, но все равно их еще видно. Происшествие случилось прямо перед выходными, но в понедельник, 23 января управляющая компания не убрала кровь возле магазина.