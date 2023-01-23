В Новосибирске больше нет перепрофилированных под COVID-19 стационаров

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В понедельник, 23 января, о закрытии специализированной ковидной больницы на базе стационара №4 сообщили в телеграм-канале “Минздрав Новосибирской области”.
Первые коронавирусные госпиталя появились в Новосибирске в апреле 2020 года. С Этого времени многие узкопрофильные стационары принимали пациентов, зараженных COVID-19.
Например, в июле 2021 года 53 больницы в области работали в режиме коронавирусных госпиталей, на пике их общий коечный фонд составлял 6582 мест.
Минздрав региона сообщает, что на данный момент мощностей городской инфекционной больницы №1 будет достаточно для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Ранее Atas.info сообщал об отсутствии свободных мест в пульмонологии БСМП №2 в Новосибирске.