atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Новосибирске больше нет перепрофилированных под COVID-19 стационаров

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
В Новосибирске больше нет перепрофилированных под COVID-19 стационаров

Ушла эпоха: последний коронавирусный госпиталь закрыли в Новосибирске

В Новосибирске перепрофилировали последний стационар, рассчитанный на прием пациентов с COVID-19.
Сюжет
Covid-19

В понедельник, 23 января, о закрытии специализированной ковидной больницы на базе стационара №4 сообщили в телеграм-канале “Минздрав Новосибирской области”. 

Первые коронавирусные госпиталя появились в Новосибирске в апреле 2020 года. С Этого времени многие узкопрофильные стационары принимали пациентов, зараженных COVID-19. 

Например, в июле 2021 года 53 больницы в области работали в режиме коронавирусных госпиталей, на пике их общий коечный фонд составлял 6582 мест. 

Минздрав региона сообщает, что на данный момент мощностей городской инфекционной больницы №1 будет достаточно для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

Ранее Atas.info сообщал об отсутствии свободных мест в пульмонологии БСМП №2 в Новосибирске.

Читайте также:
Боль в горле, температура и кашель - новосибирцы начали массово болеть флуронойШтамм «кракен» в Новосибирске — стоит ли делать прививку от ковидаКракен и флурона - министр здравоохранения НСО рассказал насколько опасна ситуация
#Новосибирск#Новосибирская область#Ковид#Минздрав#Госпиталь#Здоровье#Covid-19
Подпишитесь
«Им нужны деньги»: новосибирца могут не пустить к впавшей в кому на Бали жене
Сегодня, 07:17
Новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки, упавшей на парня из окна дома
Сегодня, 06:43
Аномальное потепление или морозы: какая погода ожидает новосибирцев в феврале 2023
Вчера, 03:24
Мобилизованные из Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне в Шилово
Сегодня, 02:26
Дорожные разборки: топ скандальных случаев мести за хамство на дорогах в Новосибирске
Сегодня, 06:14
В Новосибирске продают iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей
Вчера, 06:01