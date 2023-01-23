Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В понедельник, 23 января, у заместителя министра культуры Новосибирской области Григория Милогулова был последний рабочий день в ведомстве. Об этом со ссылкой на слова самого чиновника сообщает издание "Континент Сибирь". О новом месте работы Милогулов предпочел не распространяться. Позже отставку замминистра подтвердили и в министерстве, отметив, что свой пост он покинул по собственному желанию.
В министерстве Григорий Милогулов работал с августа 2020 года. Ранее возглавлял культурный центр "Альянс Франсез-Новосибирск", деловой клуб "РДК", занимал должность директора по коммуникативным проектам и международным связям в Технопарке.
С апреля 2022 года региональным Минкультом с приставкой и.о. руководит Юрий Зимняков. 11 апреля губернатор Андрей Травников объявил о том, что занимавшая этот пост Наталья Ярославцева уволилась по собственному желанию.
С тех пор эксперты не раз называли возможных кандидатов на должность министра, но место пока остается вакантным.