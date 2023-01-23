atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Новосибирской области ушел в отставку замминистра культуры Григорий Милогулов

Сегодня, 11:26
Фото: nso.ru
Региональный Минкульт с апреля 2022 работает без постоянного руководителя

Григорий Милогулов покинул пост замминистра культуры Новосибирской области

Министерство культуры Новосибирской области покинул заместитель министра Милогулов. Как сообщили в ведомстве, чиновник покинул должность по собственному желанию

В понедельник, 23 января, у заместителя министра культуры Новосибирской области Григория Милогулова был последний рабочий день в ведомстве. Об этом со ссылкой на слова самого чиновника сообщает издание "Континент Сибирь". О новом месте работы Милогулов предпочел не распространяться. Позже отставку замминистра подтвердили и в министерстве, отметив, что свой пост он покинул по собственному желанию.

В министерстве Григорий Милогулов работал с августа 2020 года. Ранее возглавлял культурный центр "Альянс Франсез-Новосибирск", деловой клуб "РДК", занимал должность директора по коммуникативным проектам и международным связям в Технопарке.

С апреля 2022 года региональным Минкультом с приставкой и.о. руководит Юрий Зимняков. 11 апреля губернатор Андрей Травников объявил о том, что занимавшая этот пост Наталья Ярославцева уволилась по собственному желанию.

С тех пор эксперты не раз называли возможных кандидатов на должность министра, но место пока остается вакантным.

Читайте также:
В Минкульте Новосибирской области поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды в кино и книгахДиректора театра «Красный факел» Александра Кулябина отправили в отставкуДиректор краеведческого музея в Новосибирске Андрей Шаповалов подал в отставку
#Минкульт#Отставка#Чиновник#Общество#Новосибирская область
Подпишитесь
Мощный снегопад обрушился на Новосибирск: машины и люди увязли в метровых сугробах
Сегодня, 11:06
Новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки, упавшей на парня из окна дома
Сегодня, 06:43
За что убивают таксистов в Новосибирске: деньги, автомобиль и жадность
Сегодня, 09:48
«Им нужны деньги»: новосибирца могут не пустить к впавшей в кому на Бали жене
Сегодня, 07:17
Новосибирцы поют матерные частушки в 10-балльных пробках: ад заснеженных дорог
Сегодня, 11:48
Сибирячка купила новый айфон…. с сим-картой прежнего клиента
Сегодня, 09:24