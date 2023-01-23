В понедельник, 23 января, у заместителя министра культуры Новосибирской области Григория Милогулова был последний рабочий день в ведомстве. Об этом со ссылкой на слова самого чиновника сообщает издание "Континент Сибирь". О новом месте работы Милогулов предпочел не распространяться. Позже отставку замминистра подтвердили и в министерстве, отметив, что свой пост он покинул по собственному желанию.