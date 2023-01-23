Верблюд насмерть загрыз сибиряка на базе отдыха в Омской области

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Как сообщает Город55, этот жуткий инцидент произошел 21 января в соседнем от Новосибирска регионе на территории охотничьей базы. На 51-летнего сторожа напал верблюд, когда он его ударил.
Мужчину экстренно доставили в больницу с проломленной головой. Врачи пытались спасти ему жизнь, но безуспешно. Сибиряк скончался в реанимации.
Об этом происшествии стало известно полиции. На место уже выезжали эксперты. Сейчас продолжают выяснять детали.