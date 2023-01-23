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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Верблюд насмерть загрыз сибиряка на базе отдыха в Омской области

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
Верблюд убил сибиряка за побои в Омской области
Охранник базы отдыха в Омской области расплатился жизнью за избиение верблюда. Животное затоптало и закусало его до смерти.

Как сообщает Город55, этот жуткий инцидент произошел 21 января в соседнем от Новосибирска регионе на территории охотничьей базы. На 51-летнего сторожа напал верблюд, когда он его ударил.

Мужчину экстренно доставили в больницу с проломленной головой. Врачи пытались спасти ему жизнь, но безуспешно. Сибиряк скончался в реанимации.

Об этом происшествии стало известно полиции. На место уже выезжали эксперты. Сейчас продолжают выяснять детали.

#Алина Шефер#Погиб#Животные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Омск#Зоопарк
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