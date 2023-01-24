По данным ВК-группы АСТ-54, оборвал провода самосвал примерно в 3:50. Грузовик выехал с территории стройки с поднятым кузовом. Новосибирцы в комментариях паблика отнеслись к ситуации иронично. Вот так сибиряки прокомментировали ситуацию на дорогах: