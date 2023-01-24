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Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

«Осел» или «Герой дня»: в Новосибирске самосвал оборвал троллейбусные провода

Сегодня, 02:51
Фото: АСТ-54/Электронный город
Автомобильные пробки на пл. Труда

В Новосибирске грузовик оборвал троллейбусные провода на пл. Труда

В Ленинском районе Новосибирска утром 24 января грузовик оборвал троллейбусные провода, тем самым спровоцировав огромные пробки на площади Труда.

По данным ГИБДД по региону, все произошло рано утром на площади Труда. Грузовик оборвал все троллейбусные провода, поэтому автомобильное движение там очень затруднено.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в 5 часов утра, а машины объезжают затор по встречной полосе, говорят новосибирцы в комментариях сервиса 2ГИС.

По данным ВК-группы АСТ-54, оборвал провода самосвал примерно в 3:50. Грузовик выехал с территории стройки с поднятым кузовом. Новосибирцы в комментариях паблика отнеслись к ситуации иронично. Вот так сибиряки прокомментировали ситуацию на дорогах:

«Вот он, герой 10 бальных пробок»;
«Ай да самосвал, ай да молодец! Сделал утро жителям города N»;
«Герой дня»;
«Все дружно скажем "спасибо" этому водиле..Уши у него должны гореть..»;
«Осёл...»;
«Не ну тут комментарии излишне,этот день все запомнят на долго».
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Напомним, что днем ранее снегопад стал причиной 10-балльных пробок в Новосибирске. Также читайте о жутких последствиях снегопада в городе. 

#Эмилия Губарева#Пробки#Транспорт#Город#Новосибирск
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