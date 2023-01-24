Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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По данным ГИБДД по региону, все произошло рано утром на площади Труда. Грузовик оборвал все троллейбусные провода, поэтому автомобильное движение там очень затруднено.
Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в 5 часов утра, а машины объезжают затор по встречной полосе, говорят новосибирцы в комментариях сервиса 2ГИС.
По данным ВК-группы АСТ-54, оборвал провода самосвал примерно в 3:50. Грузовик выехал с территории стройки с поднятым кузовом. Новосибирцы в комментариях паблика отнеслись к ситуации иронично. Вот так сибиряки прокомментировали ситуацию на дорогах:
«Вот он, герой 10 бальных пробок»;
«Ай да самосвал, ай да молодец! Сделал утро жителям города N»;
«Герой дня»;
«Все дружно скажем "спасибо" этому водиле..Уши у него должны гореть..»;
«Осёл...»;
«Не ну тут комментарии излишне,этот день все запомнят на долго».
Напомним, что днем ранее снегопад стал причиной 10-балльных пробок в Новосибирске. Также читайте о жутких последствиях снегопада в городе.