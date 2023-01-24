В Новосибирске за стрельбу во дворе женщину осудили на три года условно

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале прокуратуры региона, девушку признали виновной в хулиганстве.
Суд установил, что 27.08.2022 злоумышленница несколько раз выстрелила из охолощенного (предназначенного для имитации выстрела холостыми патронами.- Прим.ред) автомата “СХ-АК 103.
Жительница соседнего дома 12 по улице Красный факел сделала преступнице замечание. В ответ на это девушка начала угрожать жительнице охолощенным пистолетом марки «Р-411», внешне схожим с пистолетом «Макарова”.
Суд также назначил испытательный срок длительностью в 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Бердске суд огласил приговор 15-летней школьнице, зверски убившей собственную мать.