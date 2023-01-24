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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Новосибирске за стрельбу во дворе женщину осудили на три года условно

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
в Новосибирске за стрельбу холостыми дали три года условно.

В Новосибирске стрелявшею в жилом дворе девушку приговорили к условному сроку

О постановлении суда, приговаривающем 36-летнюю жительницу Новосибирской области к трем годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале прокуратуры региона, девушку признали виновной в хулиганстве. 

Суд установил, что 27.08.2022 злоумышленница несколько раз выстрелила из охолощенного (предназначенного для имитации выстрела холостыми патронами.- Прим.ред) автомата “СХ-АК 103.

Жительница соседнего дома 12 по улице Красный факел сделала преступнице замечание. В ответ на это девушка начала угрожать жительнице охолощенным пистолетом марки «Р-411», внешне схожим с пистолетом «Макарова”. 

Суд также назначил испытательный срок длительностью в 3 года.  

Приговор не вступил в законную силу.

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#Новосибирск#Криминал#Суд#Приговор#Стрельа
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