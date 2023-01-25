Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении поправки в закон "Об общих принципах организации публичной власти в РФ", внесенные депутатом от Новосибирской области Дмитрием Савельевым из "Единой России" и представителем Томской области Алексеем Диденко (ЛДПР).
Поправки предусматривает лишение мандата депутатов представительных органов власти за длительное неучастие в их работе. В документе ничего не сказано о мотивах, побуждающих депутатов не являться на заседания, однако с момента появления такой законодательной инициативы эксперты говорили, что она направлена против муниципальных депутатов, покинувших страну после начала спецоперации.
В горсовете Новосибирска таких депутатов двое. Сергей Бойко, бывший координатор регионального "Штаба Навального" (организация признана экстремистской и запрещена в России), уехал из России в ноябре 2021 года, мотивируя отъезд опасением уголовного преследования за деятельность в оппозиции.
Хельга Пирогова покинула Россию в июле 2022, после того, к ее отношении было возбуждено дело по уголовной статье за дискредитация вооруженных сил России. Поводом для этого стал пост Хельги Пироговой в соцсети, где она нелестно высказалась о погибших российских военных в ходе спецоперации на Украине.
Ранее коллеги Бойко и Пироговой в горсовете поднимали вопрос о лишении оппозиционеров мандатов, однако, согласно букве закона, инициировать отзыв депутата могут только его избиратели. У горсовета таких полномочий нет, объяснял его председатель Дмитрий Асанцев. Параллельно с этим горсовет принял обращение в Госдуму с просьбой изменить законодательство.