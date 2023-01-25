Поправки предусматривает лишение мандата депутатов представительных органов власти за длительное неучастие в их работе. В документе ничего не сказано о мотивах, побуждающих депутатов не являться на заседания, однако с момента появления такой законодательной инициативы эксперты говорили, что она направлена против муниципальных депутатов, покинувших страну после начала спецоперации.