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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

Госдума приняла закон об увольнении депутатов за прогулы: как коснется Новосибирска

Сегодня, 02:56
Горсовет Новосибирска предложил изменить закон в сентябре 2022 года

Покинувшие Россиию депутаты из Новосибирска Бойко и Пирогова могут лишиться мандатов

Государственная Дума во втором чтении поддержала поправки в законодательство, которые позволяют лишить статуса депутата представительного органа за неявки на заседания без уважительных причин. Ранее изменить закон просили в горсовете Новосибирска

Нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении поправки в закон "Об общих принципах организации публичной власти в РФ", внесенные депутатом от Новосибирской области Дмитрием Савельевым из "Единой России" и представителем Томской области Алексеем Диденко (ЛДПР).

Поправки предусматривает лишение мандата депутатов представительных органов власти за длительное неучастие в их работе. В документе ничего не сказано о мотивах, побуждающих депутатов не являться на заседания, однако с момента появления такой законодательной инициативы эксперты говорили, что она направлена против муниципальных депутатов, покинувших страну после начала спецоперации.

В горсовете Новосибирска таких депутатов двое. Сергей Бойко, бывший координатор регионального "Штаба Навального" (организация признана экстремистской и запрещена в России),  уехал из России в ноябре 2021 года, мотивируя отъезд опасением уголовного преследования за деятельность в оппозиции.

Хельга Пирогова покинула Россию в июле 2022, после того, к ее отношении было возбуждено дело по уголовной статье за дискредитация вооруженных сил России. Поводом для этого стал пост Хельги Пироговой в соцсети, где она нелестно высказалась о погибших российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Ранее коллеги Бойко и Пироговой в горсовете поднимали вопрос о лишении оппозиционеров мандатов, однако, согласно букве закона, инициировать отзыв депутата могут только его избиратели. У горсовета таких полномочий нет, объяснял его председатель Дмитрий Асанцев. Параллельно с этим горсовет принял обращение в Госдуму с просьбой изменить законодательство.

 

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#СВО#Горсовет#Госдума#Политика#Новосибирск
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