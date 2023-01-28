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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Евгений Гришковец посетил сегодня госпиталь Центрального военного округа

28 января 2023, 10:29
Фото: Минобороны РФ
Евгений Гришковец

В Новосибирске госпиталь Центрального военного округа посетил Евгений Гришковец

Сегодня госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске посетил актер, режиссер, музыкант и писатель Евгений Гришковец.

Он провел творческую встречу с участниками спецоперации, которые находятся здесь на лечении. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.

Видео: Минобороны РФ

Гость пообщался с бойцами и медиками, почитал им свои рассказы и ответил на вопросы.
В конце встречи Гришковец обратился к собравшимся с такими словами: «Спасибо, что позволили разнообразить ваш будний день».

Ранее сообщалось, что мобилизованный Артем Чурилин, который проживал в селе Верх-Майзасс, погиб в ходе спецоперации.

#Госпиталь#Участники СВО#Гришковец#Общество#Город#Новосибирск#Видео
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