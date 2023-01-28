Евгений Гришковец посетил сегодня госпиталь Центрального военного округа

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Он провел творческую встречу с участниками спецоперации, которые находятся здесь на лечении. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.
Гость пообщался с бойцами и медиками, почитал им свои рассказы и ответил на вопросы.
В конце встречи Гришковец обратился к собравшимся с такими словами: «Спасибо, что позволили разнообразить ваш будний день».
Ранее сообщалось, что мобилизованный Артем Чурилин, который проживал в селе Верх-Майзасс, погиб в ходе спецоперации.