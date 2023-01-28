В Новосибирске полицейская "ГАЗель" протаранила "Хонду"

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Водитель иномарки поделился фотографиями с места ДТП в ВК-сообществе "АСТ-54". Там также опубликована запись с видеорегистратора автомобиля, находившегося рядом в момент столкновения.
На кадрах видно как служебная машина врезается в выехавшую на перекресток "Хонду".
Ранее в столице Сибири самосвал на ходу зацепился приподнятым кузовом за мост, проезжая под ним. Машина встала на задние колеса так, что кабину раздавило о пролет, водитель погиб.
До этого под Барабинском два водителя стали жертвами лобового столкновения тягачей.