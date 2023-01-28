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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В Новосибирске полицейская "ГАЗель" протаранила "Хонду"

28 января 2023, 14:03
Фото: "АСТ-54"
В Троллейном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска полицейский фургон "ГАЗель" врезался в минивэн Honda.

Водитель иномарки поделился фотографиями с места ДТП в ВК-сообществе "АСТ-54". Там также опубликована запись с видеорегистратора автомобиля, находившегося рядом в момент столкновения.

Видео: "АСТ-54"

На кадрах видно как служебная машина врезается в выехавшую на перекресток "Хонду".

Ранее в столице Сибири самосвал на ходу зацепился приподнятым кузовом за мост, проезжая под ним. Машина встала на задние колеса так, что кабину раздавило о пролет, водитель погиб.

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#Полиция#ДТП#Город#Происшествия#Новосибирск#Видео
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