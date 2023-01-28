В Новосибирской области простились с погибшим в ЛНР Николаем Кудрявцевым

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
ВК-сообщество администрации Сузунского района уточняет, что в последний путь Николая Николаевича провожали несколько сотен земляков.
На церемонии прощания с военнослужащим, которая проходила в районном доме культуры, присутствовали и. о. главы района Александр Осипов, военный комиссар Сузунского района, депутаты, представители общественных организаций, сотрудники администрации, представитель воинской части, а также друзья и близкие покойного.
Искренние соболезнования от лица коллег, с которыми погибший работал на Сузунском Маслосырзаводе выразил директор предприятия Андрей Иванович Селютин.
«Светлая ему память!», — подытожил слова соболезнования военный комиссар Сузунского района Василий Леонидович Радаев.
Ранее Atas.info писал о выступлении драматурга, режиссера и актера Евгения Гришковца перед пациентами и врачами военного госпиталя в Новосибирске.