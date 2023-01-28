В Новосибирской области простились с погибшим в ЛНР Николаем Кудрявцевым

На церемонии прощания с военнослужащим, которая проходила в районном доме культуры, присутствовали и. о. главы района Александр Осипов, военный комиссар Сузунского района, депутаты, представители общественных организаций, сотрудники администрации, представитель воинской части, а также друзья и близкие покойного.