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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:29

В Новосибирской области простились с погибшим в ЛНР Николаем Кудрявцевым

28 января 2023, 11:19
Фото: ВК-сообщество "Администрация Сузунского района"
В НСО простились с очередным военнослужащим.
В субботу, 28 января, в Сузунском районе НСО прошла церемония прощания с Николаем Николаевичем Кудрявцевым, который погиб на военной службе на территории Луганской народной республики.

ВК-сообщество администрации Сузунского района уточняет, что в последний путь Николая Николаевича провожали несколько сотен земляков.

На церемонии прощания с военнослужащим, которая проходила в районном доме культуры, присутствовали и. о. главы района Александр Осипов, военный комиссар Сузунского района, депутаты, представители общественных организаций, сотрудники администрации, представитель воинской части, а также друзья и близкие покойного.

Искренние соболезнования от лица коллег, с которыми погибший работал на Сузунском Маслосырзаводе выразил директор предприятия Андрей Иванович Селютин.

«Светлая ему память!», — подытожил слова соболезнования военный комиссар Сузунского района Василий Леонидович Радаев.

Ранее Atas.info писал о выступлении драматурга, режиссера и актера Евгения Гришковца перед пациентами и врачами военного госпиталя в Новосибирске.

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#Общество#Погиб#Прощание#ЛНР#Новосибирск#Новосибирская область
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