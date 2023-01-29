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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:16

Нашли в кювете: под Новосибирском 29-летний уголовник угнал автомобиль «Тойота»

29 января 2023, 04:09
Фото: 1MI
Мужчина оставил машину в кювете

Под Новосибирском 29-летний мужчина угнал автомобиль «Тойота Sprinter»

В Венгеровском районе правоохранители раскрыли угон автомобиля. Похитителем оказался 29-летний мужчина, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел 28 января в селе Венгерово. 48-летний мужчина заявил об угоне автомобиля «Тойота Sprinter». Машину нашли в кювете на улице Советской.

Угонщика удалось вычислить. Им оказался 29-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели сбыта. Подозреваемому дали подписку о невыезде. Расследование продолжатся.

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#Эмилия Губарева#Угон#Автомобиль#Криминал#Новосибирская область
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