Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
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Updated Сегодня, 04:16
По данным полиции, инцидент произошел 28 января в селе Венгерово. 48-летний мужчина заявил об угоне автомобиля «Тойота Sprinter». Машину нашли в кювете на улице Советской.
Угонщика удалось вычислить. Им оказался 29-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели сбыта. Подозреваемому дали подписку о невыезде. Расследование продолжатся.
Напомним, ранее в Новосибирске обнаружили тело 51-летнего таксиста. Мы вспомнили самые резонансные случаи нападений на водителей.