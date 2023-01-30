Погиб мужчина: в Новосибирской области из пожаров удалось спасти жизни 9-ти человек

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По данным МЧС, в период с 23 по 29 января в Новосибирской области произошло 66 пожаров, в результате которых, три человека травмировали и один погиб.
Так, 25 января в селе Довольное в одном из домов произошло короткое замыкание электропроводки. В результате на веранде случился пожар. Вовремя сработал извещатель. Два человека, живущих в доме, не пострадали.
В Дзержинском районе 26 января в огне погиб 49-летний мужчина. В тот день загорелась квартира в двухэтажном доме на улице Промкирпичная. Эвакуироваться смогли 11 жильцов. Во время тушения пожара нашли тело мужчины, без признаков жизни.
Также пожар произошел 30 января в Бердске. Там вспыхнула квартира в девятиэтажном доме. К прибытию огнеборцев горела лоджия. Из подъезда самостоятельно вышли 20 человек, в том числе трое детей. Помощь пожарных потребовалась еще троим жильцам дома.
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