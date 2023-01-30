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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Власти дали дом-развалюху семье с ребенком-инвалидом под Новосибирском

30 января 2023, 08:32
Фото: atas.info
Семье дали дом в аварийном состоянии

В Новосибирской области семье с ребенком-инвалидом дали аварийный дом

В поселке Ленинский семье с ребенком-инвалидом дали непригодный для проживания дом, о чем сообщили в СУ СК по НСО.

По данным Следкома, в поселке Ленинский власти выделили дом в аварийном состоянии, который непригоден для проживания. Стоит отметить, что семья там живет с ребенком-инвалидом.

Правоохранители начали проверку. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Власти купили многодетной семье аварийный дом под Новосибирском – в дело вмешался СК
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Напомним, что ранее администрация Краснозерского района купила дом за 5 млн рублей в аварийном состоянии – ключи от жилья отдали малообеспеченной многодетной семье. В итоге зама главы района задержали. 

#Эмилия Губарева#Аварийный дом#Дом#Дети#Город#Новосибирская область
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