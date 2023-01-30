Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По данным Следкома, в поселке Ленинский власти выделили дом в аварийном состоянии, который непригоден для проживания. Стоит отметить, что семья там живет с ребенком-инвалидом.
Правоохранители начали проверку. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что ранее администрация Краснозерского района купила дом за 5 млн рублей в аварийном состоянии – ключи от жилья отдали малообеспеченной многодетной семье. В итоге зама главы района задержали.