НГУЭУ возместит сотрудникам деньги, потраченные на анализы кори

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
На сайте Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления сообщается о возобновление прежнего режима работы.
"В связи с тем, что предварительный диагноз «корь» у одного из обучающихся не подтвердился, с 1 февраля вуз будет работать в обычном режиме", - написано в сообщении.
Однако университетские власти рекомендуют всем не вакцинированным сдать анализы крови на антитела к кори.
Работники НГУЭУ, которые в январе сдавали анализы за счет собственных средств, получат компенсацию от университета.
Ранее Atas.info сообщал, кому противопоказано делать прививку от кори при массовой вакцинации в Новосибирске