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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

НГУЭУ возместит сотрудникам деньги, потраченные на анализы кори

31 января 2023, 12:01
Фото: 1MI
Новосибирский университет заплатит за тесты на корь.
Университет обявил, что с первого фервраля будет работать в обычном редиме, а все сотрудники, потратившиеся на анализы, получат компенсации.

На сайте Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления сообщается о возобновление прежнего режима работы.

"В связи с тем, что предварительный диагноз «корь» у одного из обучающихся не подтвердился, с 1 февраля вуз будет работать в обычном режиме", - написано в сообщении.

Однако университетские власти рекомендуют всем не вакцинированным сдать анализы крови на антитела к кори.

Работники НГУЭУ, которые в январе сдавали анализы за счет собственных средств, получат компенсацию от университета.

Ранее Atas.info сообщал, кому противопоказано делать прививку от кори при массовой вакцинации в Новосибирске

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#Общество#НГУЭУ#Корь#Вакцинация#Анализы#Режим раьоты#Новосибирск
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