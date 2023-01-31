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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Погиб на СВО: 22-летнего военного Андрея Сыздыкова похоронят под Новосибирском

31 января 2023, 04:25
Фото: Администрация Куйбышевского района
Молодой человек погиб на СВО

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО 22-летним Андреем Сыздыковым

В Куйбышевском районе Новосибирской области простятся с погибшим на СВО военным Андреем Сыздыковым, о чем говорится на сайте районной администрации.

Андрей Сыздыков жил в Куйбышевском районе. Он отучился в Венгеровской средней школе № 1 и окончил Куйбышевский политехнический колледж, получив профессию «Мастер отделочных и строительных работ».

В 2022 году он отправился на спецоперацию. Погиб военнослужащий 1 января 2023 года. Ему было 22 года. Подробности его гибели в администрации не назвали.

Прощание с бойцом состоится во вторник, 31 января в деревне Бергуль.  Начало похорон – в 15:30.

В Новосибирской области похоронят погибшего в СВО Андрея Кореннова
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Напомним, что вчера в Татарском районе простились с погибшим в зоне СВО военным Андреем Коренновым. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирская область
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