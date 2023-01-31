Погиб на СВО: 22-летнего военного Андрея Сыздыкова похоронят под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Андрей Сыздыков жил в Куйбышевском районе. Он отучился в Венгеровской средней школе № 1 и окончил Куйбышевский политехнический колледж, получив профессию «Мастер отделочных и строительных работ».
В 2022 году он отправился на спецоперацию. Погиб военнослужащий 1 января 2023 года. Ему было 22 года. Подробности его гибели в администрации не назвали.
Прощание с бойцом состоится во вторник, 31 января в деревне Бергуль. Начало похорон – в 15:30.
Напомним, что вчера в Татарском районе простились с погибшим в зоне СВО военным Андреем Коренновым.