В Новосибирске задержали по подозрению во взяточничестве 5 сотрудников районного ОБЭП

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Полицейским предъявлены обвинения в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере - ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ.
"Их обвиняют в том, что они организовали получение поборов с коммерсантов за торговлю ширпотребом," - рассказал неназванный источник НГС.
Также сообщается, что на полицейских возбуждено восемь уголовных дел.
На следующий день после задержания, 9 декабря, Октябрьский суд Новосибирска отправил троих подозреваемых в СИЗО, уточняется в публикации.
Ранее бывший зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин признался в получении взятки.