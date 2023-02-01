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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Новосибирске задержали по подозрению во взяточничестве 5 сотрудников районного ОБЭП

1 февраля 2023, 15:51
Фото: Pxhere
Наручники
В Новосибирске задержаны начальник и четыре сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УМВД Новосибирского района, их подозревают в получении взятки и вымогательстве.

Полицейским предъявлены обвинения в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере - ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ.

"Их обвиняют в том, что они организовали получение поборов с коммерсантов за торговлю ширпотребом," - рассказал неназванный источник НГС.

Также сообщается, что на полицейских возбуждено восемь уголовных дел.

На следующий день после задержания, 9 декабря, Октябрьский суд Новосибирска отправил троих подозреваемых в СИЗО, уточняется в публикации.

Ранее бывший зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин признался в получении взятки.  

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#Полицеские#Взятка#Общество#Криминал#Новосибирск
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