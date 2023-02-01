В Новосибирске задержали по подозрению во взяточничестве 5 сотрудников районного ОБЭП

В Новосибирске задержаны начальник и четыре сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УМВД Новосибирского района, их подозревают в получении взятки и вымогательстве.

Полицейским предъявлены обвинения в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере - ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ. "Их обвиняют в том, что они организовали получение поборов с коммерсантов за торговлю ширпотребом," - рассказал неназванный источник НГС. Также сообщается, что на полицейских возбуждено восемь уголовных дел. На следующий день после задержания, 9 декабря, Октябрьский суд Новосибирска отправил троих подозреваемых в СИЗО, уточняется в публикации. Ранее бывший зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин признался в получении взятки. Куш-2022: вспоминаем самые большие доходы, взятки и штрафы этого года в Новосибирске Узнать подробнее