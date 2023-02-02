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Ресторан «Аджикинежаль» вспыхнул в новосибирском Академгородке: пожар потушили

2 февраля 2023, 01:21
Фото: АСТ-54/ВК
Внутри загорелась кухня
Пожар произошел в ресторане «Аджикинежаль» в Академгородке Новосибирска: его тушили 63 сотрудника МЧС, подробности рассказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошел 1 февраля в Советском районе. В 21:58 загорелся ресторан «Аджикинежаль», который находится в торговом центре Академгородка на Ильича, 6.

Как оказалось, огонь вспыхнул на кухне. Из-за возгорания были повреждены: вытяжка, отделка стен и потолка на кухне. Общая площадь возгорания – 15 квадратов.

Полностью огонь потушили в 22:16. В работах принимали участие 21 единица спецтехники и 63 человека.

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Читайте также о том, как в Заельцовском парке Новосибирска летом произошел пожар в популярном ресторане «Шалет». В двухэтажном здании находились газовые баллоны.

#Эмилия Губарева#Пожар#Ресторан#Город#Происшествия#Новосибирск#Академгородок
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