atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Улицу Кирова продлят до Ключ-Камышенского плато в Новосибирске

2 февраля 2023, 07:13
Фото: 1MI
Реконструкция начнется в 2024 году
Улицу Кирова в Октябрьском районе планируют продлить до Ключ-Камышенского плато, о чем сообщили в мэрии Новосибирска.

По данным муниципалитета, в 2023 году начнется разработка проектно-сметной документации строительства дороги по улице Кирова от Выборной до Ключ-Камышенского плато.

Документы подготовят до 30 апреля 2024 года. Стоимость строительства станет известна в 2024 году, когда проведут экспертизу ПСД, пишет РБК.

Реконструкция этого участка позволит отвести транспортный поток с улицы Кирова, по Выборной и по дороге, которая выводит вдоль Ключ-Камышинского плато на Бердское шоссе.

Также появится возможность подъехать к деревне Новолуговое, то есть откроется проезд в Первомайский район с Выборной, о чем сообщил председатель Новосибирского регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

В Новосибирске улицу Гидромонтажную закроют для движения с 31 января по 5 февраля
Узнать подробнее
#Ремонт#Дорога#Город#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке»: встреча с руководителем «Универсама»
Сегодня, 03:42
Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска
Сегодня, 05:23
Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО
Вчера, 11:13
Глава Следкома Бастрыкин: допросить чиновников мэрии Новосибирска по делу Хилка
Сегодня, 03:47
Проблема будущих поколений: чиновники не хотят менять места новых мусорных полигонов
Сегодня, 02:58
Жители Новосибирской области стали чаще жертвовать карьерой ради семьи
Сегодня, 05:55