Улицу Кирова продлят до Ключ-Камышенского плато в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По данным муниципалитета, в 2023 году начнется разработка проектно-сметной документации строительства дороги по улице Кирова от Выборной до Ключ-Камышенского плато.
Документы подготовят до 30 апреля 2024 года. Стоимость строительства станет известна в 2024 году, когда проведут экспертизу ПСД, пишет РБК.
Реконструкция этого участка позволит отвести транспортный поток с улицы Кирова, по Выборной и по дороге, которая выводит вдоль Ключ-Камышинского плато на Бердское шоссе.
Также появится возможность подъехать к деревне Новолуговое, то есть откроется проезд в Первомайский район с Выборной, о чем сообщил председатель Новосибирского регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.