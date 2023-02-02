atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Новосибирске создали дрон-камикадзе для подрыва танков Leopard

2 февраля 2023, 07:39
Фото: 1MI
Дрон-камикадзе, разработанный в Новосибирске, будет уничтожать танки Leopard
Конструкторы бюро «Спектр» в Новосибирске создали дрон для уничтожения инновационного немецкого танка Leopard на СВО. Ранее стало известно, что Германия согласилась передать Украине эту бронированную технику.

Как пишет BFM-Новосибирск со ссылкой на директора «Спектра» Андрея Братенькова, разработка БПЛА-камикадзе идет полным ходом. Конструкторы взялись за этот проект так, как хотят помочь нашей армии, против которой выставят технологически мощную технику.

Этот барражирующий боеприпас под названием «Антитанк» будет способен поражать танки, толщина брони которой до 150 мм. И со дня на день начнутся испытания.

Со слов Братенькова, дрон создается на деньги бюро. Но им нужна помощь благотворителей сейчас так, как на прототип они уже потратили порядка 2,5 млн рублей.

«Если средства будут, мы сделаем серийный образец и начнем выпускать их сотнями. Для такого оружия – это небольшие деньги», - заявил директор бюро.

Конструкторы отметили, что на изготовление дрона уйдет около 2 недель. Они стараются как можно быстрее его выпустить.

#СВО#Техника#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке: встреча с руководителем «Универсама»
Сегодня, 03:42
Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска
Сегодня, 05:23
Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО
Вчера, 11:13
Глава Следкома Бастрыкин: допросить чиновников мэрии Новосибирска по делу Хилка
Сегодня, 03:47
Проблема будущих поколений: чиновники не хотят менять места новых мусорных полигонов
Сегодня, 02:58
Жители Новосибирской области стали чаще жертвовать карьерой ради семьи
Сегодня, 05:55