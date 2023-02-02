В Новосибирске создали дрон-камикадзе для подрыва танков Leopard

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Как пишет BFM-Новосибирск со ссылкой на директора «Спектра» Андрея Братенькова, разработка БПЛА-камикадзе идет полным ходом. Конструкторы взялись за этот проект так, как хотят помочь нашей армии, против которой выставят технологически мощную технику.
Этот барражирующий боеприпас под названием «Антитанк» будет способен поражать танки, толщина брони которой до 150 мм. И со дня на день начнутся испытания.
Со слов Братенькова, дрон создается на деньги бюро. Но им нужна помощь благотворителей сейчас так, как на прототип они уже потратили порядка 2,5 млн рублей.
«Если средства будут, мы сделаем серийный образец и начнем выпускать их сотнями. Для такого оружия – это небольшие деньги», - заявил директор бюро.
Конструкторы отметили, что на изготовление дрона уйдет около 2 недель. Они стараются как можно быстрее его выпустить.