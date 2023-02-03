atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:43

Published Сегодня, 01:43

Modified Сегодня, 01:46

Updated Сегодня, 01:46

Мимо ходят дети: новосибирцы шокированы котлованом с кипятком на Оловозаводской

3 февраля 2023, 01:43
Фото: ВК/АСТ-54
Рядом с участком постоянно ходят люди

В Новосибирске жители Оловозаводской шокированы котлованом с кипятком

В Кировском районе Новосибирске возник котлован с кипятком возле жилых домов, о чем стало известно из ВК-группы «АСТ-54».

Из публикации группы следует, что яма с горячей водой образовалась на улице Оловозаводская, у дома № 41. Вероятно, там произошла коммунальная авария, считают местные жители.

«Единственная дорога, которая ведёт к детскому саду и школе. По тропинке дети с трудом пробираются», — рассказала сибирячка.

На фото заметно, что котлован огражден сеткой и забором. Возле него стоят предупреждающие знаки, поэтому коммунальщики уже устраняют яму с кипятком.

Водитель провалился в открытый люк возле гипермаркета в Новосибирске
Узнать подробнее

Также читайте о том, как автомобилист провалился в открытый люк, но смог самостоятельно выбраться. 

#Эмилия Губарева#Кипяток#Яма#Коммунальная авария#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке: встреча с руководителем «Универсама»
Вчера, 03:42
Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска
Вчера, 05:23
Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО
1 февраля 11:13
Глава Следкома Бастрыкин: допросить чиновников мэрии Новосибирска по делу Хилка
Вчера, 03:47
Проблема будущих поколений: чиновники не хотят менять места новых мусорных полигонов
Вчера, 02:58
Жители Новосибирской области стали чаще жертвовать карьерой ради семьи
Вчера, 05:55