Мимо ходят дети: новосибирцы шокированы котлованом с кипятком на Оловозаводской

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
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Updated Сегодня, 01:46
Из публикации группы следует, что яма с горячей водой образовалась на улице Оловозаводская, у дома № 41. Вероятно, там произошла коммунальная авария, считают местные жители.
«Единственная дорога, которая ведёт к детскому саду и школе. По тропинке дети с трудом пробираются», — рассказала сибирячка.
На фото заметно, что котлован огражден сеткой и забором. Возле него стоят предупреждающие знаки, поэтому коммунальщики уже устраняют яму с кипятком.
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