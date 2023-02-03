Запрет снят: в Новосибирске снова разрешили продавать алкоголь возле НВВКУ

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Из документа следует, что губернатор Андрей Травников 2 февраля 2023 снял запрет, который вводили с 29 сентября 2022 года. Тогда продавать алкоголь около Новосибирского высшего военного командного училища, где находились мобилизованные, запретили.
Теперь продавать алкоголь в окрестностях училища снова можно. Стоит отметить, что также продолжает действовать запрет на торговлю спиртным в зоне 1,5 километров от Шиловского полигона в Новосибирском районе.
Напомним, что мобилизованные тувинцы, пугающие призывников из Новосибирска ножами, проживали в лагере «Гренада» под Бердском. Поблизости с ними - элитные поселки, детские лагеря «Тимуровец» и «Кошевой», а также санатории.
В «Гренаде» тувинцы запугивали мобилизованных новосибирцев, а та даже в туалет не ходили без охраны. Начальство срочно отправило сибиряков в НВВКУ, и только тогда конфликт решился. В целях защиты в Новом поселке также запрещали продавать алкоголь.