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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Запрет снят: в Новосибирске снова разрешили продавать алкоголь возле НВВКУ

3 февраля 2023, 09:09
Фото: atas.info
Запрет вводили еще осенью 2022 года

В Новосибирске снова разрешили продавать алкоголь возле НВВКУ

Запрет на продажу алкогольных напитков сняли возле НВВКУ, соответствующее постановление губернатора Новосибирской области опубликовано на сайте правительства.

Из документа следует, что губернатор Андрей Травников 2 февраля 2023 снял запрет, который вводили с 29 сентября 2022 года. Тогда продавать алкоголь около Новосибирского высшего военного командного училища, где находились мобилизованные, запретили.

Теперь продавать алкоголь в окрестностях училища снова можно. Стоит отметить, что также продолжает действовать запрет на торговлю спиртным в зоне 1,5 километров от Шиловского полигона в Новосибирском районе.

Напомним, что мобилизованные тувинцы, пугающие призывников из Новосибирска ножами, проживали в лагере «Гренада» под Бердском. Поблизости с ними - элитные поселки, детские лагеря «Тимуровец» и «Кошевой», а также санатории.

 

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В «Гренаде» тувинцы запугивали мобилизованных новосибирцев, а та даже в туалет не ходили без охраны. Начальство срочно отправило сибиряков в НВВКУ, и только тогда конфликт решился. В целях защиты в Новом поселке также запрещали продавать алкоголь.

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#Эмилия Губарева#НВВКУ#Мобилизованные#Алкоголь#Город#Новосибирск
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