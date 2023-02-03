Запрет снят: в Новосибирске снова разрешили продавать алкоголь возле НВВКУ

В «Гренаде» тувинцы запугивали мобилизованных новосибирцев, а та даже в туалет не ходили без охраны. Начальство срочно отправило сибиряков в НВВКУ, и только тогда конфликт решился. В целях защиты в Новом поселке также запрещали продавать алкоголь.