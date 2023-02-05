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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Дать право командирам арестовывать военных предлагают в Госдуме

5 февраля 2023, 05:14
Фото: 1MI
Сейчас арестовать военнослужащего можно только по решению суда

В Госдуме предлагают арестовывать военных без суда в период мобилизации

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий наделить командиров воинских частей правом арестовывать своих подчиненных

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, согласно которому командиры воинских подразделений получат право подвергать дисциплинарному аресту своих подчиненных, исключая офицеров. Кроме того, таким же правом предлагают наделить глав органов военной полиции. Авторами поправок выступили депутаты, члены комитета по обороне  Андрей Картаполов и Андрей Красов.

В случае одобрения законопроекта в период мобилизации и военного положения командиры смогут накладывать дисциплинарный арест на младший военный состав, прапорщиков и мичманов, которые служат по контракту или призваны в рамках мобилизации, пишут "Новые Известия".

 

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