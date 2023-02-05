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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Два добровольца из Мошковского района погибли в зоне СВО

5 февраля 2023, 04:24
Фото: 1MI
Погибших похоронили на малой родине

В Мошковском районе Новосибирской области простились с двумя участниками СВО

В Новосибирской области простились с двумя жителями Мошковского района, которые погибли в ходе специальной военной операции

В Мошковском районе Новосибирской области прошли похороны двух местных жителей, которые ранее добровольцами отправились в зону специальной военной операции на Украине.

В селе Белоярка простились с 32-летним Иваном Юрьиным. Осенью прошлого года он подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Погиб в ходе боев в районе города Артемовск.

Его сверстника, Евгения Буторина, похоронили в селе Успенка. Он отправился в зону СВО добровольцем через военкомат Октябрьского района Новосибирска. Погиб в районе села Житловка на Донбассе, пишет издание "Мошково54".

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