Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Мошковском районе Новосибирской области прошли похороны двух местных жителей, которые ранее добровольцами отправились в зону специальной военной операции на Украине.
В селе Белоярка простились с 32-летним Иваном Юрьиным. Осенью прошлого года он подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Погиб в ходе боев в районе города Артемовск.
Его сверстника, Евгения Буторина, похоронили в селе Успенка. Он отправился в зону СВО добровольцем через военкомат Октябрьского района Новосибирска. Погиб в районе села Житловка на Донбассе, пишет издание "Мошково54".