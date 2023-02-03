atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Прапорщик из Новосибирской области Виктор Спирев рассказал об участии в СВО

3 февраля 2023, 10:00
Фото: 1MI
Сейчас мужчина в отпуске
Прапорщик из Новосибирской области Виктор Спирев рассказал об участии в СВО: он на время приехал в родное село, пока находится в отпуске.

Военный Виктор Спирев родом из села Кыштовка. Он является участником спецоперации. В боях сибиряк получил ранение. Произошло это в октябре 2022 года. После реабилитации ему предоставили отпуск, и мужчина приехал в родное село.

Сейчас Виктор проводит время с семьей, передают «Чановские вести». После военных действий он особенно полюбил мирную жизнь, а также спокойствие родного села.

«Мне радостно наблюдать, как мои мальчишки помогают жене управляться по хозяйству, спокойно идут в школу и весело играют на улице», — поделился прапорщик.

Также Виктор рассказал, что у него за плечами участие в Чеченской операции. В зону СВО он попал прошлым летом. У него звание прапорщика и командира подразделения.

Военный уверен, что долг каждого мужчины – стать защитником Родины. После отпуска он снова отправится на службу.

Супруга мобилизованного в зону СВО новосибирца не может оформить наследство
Узнать подробнее

Также читайте о том, как жена погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска пытается отобрать квартиру у матери мужа. Их брак заключен фиктивно. 

В Новосибирске супруга погибшего на СВО майора отнимает квартиру у его матери
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирская область
Подпишитесь
Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке: встреча с руководителем «Универсама»
Вчера, 03:42
Следующий? На непотопляемого Виктора Губера завели уголовное дело
Сегодня, 10:19
В Новосибирске опубликовали точный прогноз погоды на февраль в 2023 году
Сегодня, 03:30
Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска
Вчера, 05:23
Общественные обсуждения возможности застройки "Универсама" начались в Новосибирске
Сегодня, 04:00
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 03:00