Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Военный Виктор Спирев родом из села Кыштовка. Он является участником спецоперации. В боях сибиряк получил ранение. Произошло это в октябре 2022 года. После реабилитации ему предоставили отпуск, и мужчина приехал в родное село.
Сейчас Виктор проводит время с семьей, передают «Чановские вести». После военных действий он особенно полюбил мирную жизнь, а также спокойствие родного села.
«Мне радостно наблюдать, как мои мальчишки помогают жене управляться по хозяйству, спокойно идут в школу и весело играют на улице», — поделился прапорщик.
Также Виктор рассказал, что у него за плечами участие в Чеченской операции. В зону СВО он попал прошлым летом. У него звание прапорщика и командира подразделения.
Военный уверен, что долг каждого мужчины – стать защитником Родины. После отпуска он снова отправится на службу.
Также читайте о том, как жена погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска пытается отобрать квартиру у матери мужа. Их брак заключен фиктивно.