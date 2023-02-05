Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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23-летнего жителя Краснозерского района Новосибирской области задержали по подозрению в незаконной охоте. В нескольких километрах от одного из сел были обнаружены две убитые косули. Полицейские вышли на местного жителя, который признался в убийстве животных. У него было изъято зарегистрированное ружье и снегоход, на котором он охотился на диких зверей.
Ущерб от действий браконьера оценили в 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота", сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области.