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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Двух косуль застрелил браконьер в Краснозерском районе

5 февраля 2023, 04:55
Фото: пресс-служба ГУВД по НСО
Мужчина загонял косуль на снегоходе

В Новосибирской области мужчина на снегоходе застрелил двух косуль

Полицейские задержали молодого человека, который незаконно промышлял с ружьем на снегоходе в Новосибирской области

23-летнего жителя Краснозерского района Новосибирской области задержали по подозрению в незаконной охоте. В нескольких километрах от одного из сел были обнаружены две убитые косули. Полицейские вышли на местного жителя, который признался в убийстве животных. У него было изъято зарегистрированное ружье и снегоход, на котором он охотился на диких зверей.

Ущерб от действий браконьера оценили в 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота", сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области.

 

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#Браконьерство#Косули#Задержание#Происшествия#Новосибирская область
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