Вырубка деревьев в Нижней Ельцовке в рамках подготовки к строительству жилого комплекса проходит в рамках закона, заявили в строительной компании Д-54. Ей принадлежит земельный участок в районе бывшего детского лагеря "Юный медик", и как подчеркивают в компании, эта земля была переведена в зону многоэтажной жилой застройки еще в 2007 году.