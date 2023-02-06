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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

"Аварийные и больные": застройщик объяснил уничтожение сосен в Нижней Ельцовке

6 февраля 2023, 11:04
Фото: предоставлено жителями Нижней Ельцовки
Мэрия выдала разрешение на вырубку

В Новосибирке компания Д-54 прокомментировала вырубку деревьев в Нижней Ельцовке

Компания Д-54, которая собирается построить на месте лесного массива в микрорайоне Нижняя Ельцовка жилой комплекс, прокомментировала массовую вырубку деревьев, которая вызвала возмущение местных жителей

Вырубка деревьев в Нижней Ельцовке в рамках подготовки к строительству жилого комплекса  проходит в рамках закона, заявили в строительной компании Д-54. Ей принадлежит земельный участок в районе бывшего детского лагеря "Юный медик", и как подчеркивают в компании, эта земля была переведена в зону многоэтажной жилой застройки еще в 2007 году.

"Согласно результату государственной экспертизы, около 30% деревьев - в аварийном или сильно ослабленном состоянии. Всего около 50% было отнесено к категории деревьев с нарушенной устойчивостью – потенциально они тоже могут представлять угрозу. Стволы всех указанных деревьев были помечены сотрудниками ФБУ "Рослесозащита". В заключении сказано: "Деревья третьего класса устойчивости рекомендуется убрать ввиду их нежизнеспособности и ввиду того, что они создают опасность гражданам или их имуществу", - говорит официальный представитель Д-54 Тимур Касаев.

По его словам, около половины участка в итоге останется зеленой зоной. По словам Касаева, на участке нет растений или животных, внесенных в Красную книгу.

Жители записали видеообращение к федеральным органам власти

Между тем, депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников, в чей округ входит территория раздора, назвал вырубку леса и противостояние активистов технике 4-5 февраля "настоящей трагедией". Депутат подчеркивает то обстоятельство, что мэрия выдала разрешение на снос сосен, проигнорировав предостережения Росприроднадзора, расследование прокуратуры по материалам Минприроды и принятой в работу правительством региона заявки на охранный статус бора.

"Справедливая компенсация – это пожизненный срок для всех 930 чиновников от правительства до мэрии, причастных к преступлению против достояния Сибири. По одному за каждое дерево", - заявил Виктор Стрельников.

В воскресенье, 5 февраля, жители микрорайона Нижняя Ельцовка "живым щитом" перегородили дорогу технике лесорубов. Активисты записали обращение к федеральным властям, где просят головной офис природоохранной прокуратуры вмешаться и остановить рубку леса.

Разрешение компании Д-54 на снос 931 дерева на территории бывшего лагеря "Юный медик" было выдано мэрией Новосибирска, несмотря на существующие договоренности с региональным правительством, заявляют общественники. Ранее между Минприроды и муниципалитетом было достигнуто соглашение об отказе собственнику участка в выдаче разрешений на рубку на период обследования по факту наличия краснокнижных животных и выяснения законности вывода участка из зоны городских лесов.


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