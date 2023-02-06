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Published Сегодня, 02:31

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Updated Сегодня, 02:33

Бастрыкин потребовал разобраться с 50-ю агрессивными собаками в Новосибирске

6 февраля 2023, 02:31
Фото: 1MI
Собаки нападают на прохожих

Бастрыкин потребовал проверить участок с 50-ю собаками в Новосибирске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался участком, на котором жительница Новосибирска завела 50 собак, о чем сообщили в ведомстве.

По данным СКР, ранее стало известно, что женщина в Новосибирске содержит на участке более 50 агрессивных собак. В СМИ писали, что животные сбегали и нападали на людей.

«Органы местного самоуправления мер не принимают, а местные жители опасаются за свои жизнь и здоровье», - уточнили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки по факту содержания большого количества собак на участке.

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#Эмилия Губарева#Животные#Нападение#Общество#Бастрыкин#Новосибирск
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