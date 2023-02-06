Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
Modified Сегодня, 02:33
Updated Сегодня, 02:33
По данным СКР, ранее стало известно, что женщина в Новосибирске содержит на участке более 50 агрессивных собак. В СМИ писали, что животные сбегали и нападали на людей.
«Органы местного самоуправления мер не принимают, а местные жители опасаются за свои жизнь и здоровье», - уточнили в СК.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки по факту содержания большого количества собак на участке.
Также читайте о том, как в Первомайском районе Новосибирска бездомные собаки напали на ребенка. Сосед отпугнул псов лопатой.