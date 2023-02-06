Депутат из Новосибирска и глава общественной организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов, который известен своими гуманитарными миссиями в ЛНР и ДНР, помог монахам Свято-Троицкой Сергиевой Лавры провести мощи Сергия Радонежского по прифронтовым территориям. Как сообщил Антонов в видеоролике, выложенном в социальной сети "ВКонтакте", на микроавтобусе "Гражданского патруля" он провез святых отцов через Луганск, Донецк и Мариуполь. "На этой машине весь прошлый год спасали людей", - подчеркнул депутат.