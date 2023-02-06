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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

Мощи Сергия Радонежского привез на Донбасс новосибирский депутат Антонов

6 февраля 2023, 04:56
Фото: 1MI
Мощи преподобного Сергия считаются святыней РПЦ

Депутат из Новосибирска Антонов привез мощи святого в Донецк и Луганск

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов помог монахам провести мощи святого по городам ЛНР и ДНР. Как считает Антонов, святыня помогает уберечь людей от обстрелов

Депутат из Новосибирска и глава общественной организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов, который известен своими гуманитарными миссиями в ЛНР и ДНР, помог монахам Свято-Троицкой Сергиевой Лавры  провести мощи Сергия Радонежского по прифронтовым территориям. Как сообщил Антонов в видеоролике, выложенном в социальной сети "ВКонтакте", на микроавтобусе "Гражданского патруля" он провез святых отцов через Луганск, Донецк и Мариуполь. "На этой машине весь прошлый год спасали людей", - подчеркнул депутат.

Священников Антонов возил на машине "Гражданского патруля"

"Удивительно, но в период нахождения мощей Сергия Радонежского в Донецке, город практически не подвергался обстрелам. Хотя и до и после визита, обстрелы были жесточайшие. Так же спокойно было и других городах в дни их приезда", - сообщил Ростислав Антонов.

После поездки по городам ЛНР и ДНР миссионеры отправились в Крым, резюмировал Антонов.

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