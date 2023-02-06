Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
По словам жительницы Новосибирска, клеща нашли на собаке 1 февраля. Подхватило животное его в городе, а обнаружили паразита после прогулки.
«Осторожно, клещи! 1-го февраля сняли одного с собаки…И это в городе!» — написала подписчица группы. Также сибирячка предупредила всех внимательнее осматривать собак после прогулки.
Однако не все новосибирцы поверили в данное сообщение. Горожане разделились на два лагеря: одни писали о фейке, а другие о том, что клещей действительно можно найти зимой.
«Либо дома жил на ёлке, либо вброс», — написали в комментариях, однако автор поста отметила, что у нее нет в квартире деревьев.
«Не фейк, зимой тоже можно выловить клеща. Когда работала в ветклинике, видела клещей, которых снимали зимой», — поделились сибиряки.
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