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Неожиданно: в Новосибирске с собаки сняли клеща в феврале 2023 года

6 февраля 2023, 02:07
Фото: 1MI
Клеща нашли после прогулки

Клеща сняли с собаки в Новосибирске в феврале 2023 года

У собаки в Новосибирске нашли клеща. Об этом рассказала сибирячка в ВК-группе «АСТ-54».

По словам жительницы Новосибирска, клеща нашли на собаке 1 февраля. Подхватило животное его в городе, а обнаружили паразита после прогулки.

«Осторожно, клещи! 1-го февраля сняли одного с собаки…И это в городе!» — написала подписчица группы. Также сибирячка предупредила всех внимательнее осматривать собак после прогулки.

Однако не все новосибирцы поверили в данное сообщение. Горожане разделились на два лагеря: одни писали о фейке, а другие о том, что клещей действительно можно найти зимой.

«Либо дома жил на ёлке, либо вброс», — написали в комментариях, однако автор поста отметила, что у нее нет в квартире деревьев.
«Не фейк, зимой тоже можно выловить клеща. Когда работала в ветклинике, видела клещей, которых снимали зимой», — поделились сибиряки.
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#Эмилия Губарева#Клещ#Животные#Город#Новосибирск
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