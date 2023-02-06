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Published Сегодня, 02:50

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Updated Сегодня, 02:52

Стало известно, как нашли мертвой пропавшую 82-летнюю пенсионерку под Новосибирском

6 февраля 2023, 02:50
Фото: ЛизаАлерт
Женщина уехала на дачу и пропала
В Новосибирской области спасатели аварийно-спасательной службы назвали подробности поисков пропавшей пенсионерки, тело которой нашли накануне.

Жительница Ленинского района Новосибирска 3 февраля вышла из электропоезда на станции Комаровка и бесследно пропала. С собой у нее были лыжные палки для скандинавской ходьбы.

Направлялась 82-летняя женщина до дачи. Ее начали искать волонтеры, так как она перестала выходить на связь с близкими.

В воскресенье, 5 февраля стало известно, что нашли тело пропавшей пожилой женщины. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД. На поиски также выезжали сотрудники АСС.

Поисковые мероприятия проводили с использованием снегохода и саней. В итоге пострадавшую обнаружили, но где именно, не уточняется. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства смерти пенсионерки.

Был в депрессии: в Новосибирске погибший студент оставлял предсмертную записку
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Напомним, что в начале января в Новосибирске пропал 18-летний студент. Спустя три недели его нашли мертвым. Незадолго до исчезновения он оставлял предсмертную записку.

#Эмилия Губарева#Поиск#Погиб#Происшествия#Новосибирская область
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