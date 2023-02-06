Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Жительница Ленинского района Новосибирска 3 февраля вышла из электропоезда на станции Комаровка и бесследно пропала. С собой у нее были лыжные палки для скандинавской ходьбы.
Направлялась 82-летняя женщина до дачи. Ее начали искать волонтеры, так как она перестала выходить на связь с близкими.
В воскресенье, 5 февраля стало известно, что нашли тело пропавшей пожилой женщины. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД. На поиски также выезжали сотрудники АСС.
Поисковые мероприятия проводили с использованием снегохода и саней. В итоге пострадавшую обнаружили, но где именно, не уточняется. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства смерти пенсионерки.
Напомним, что в начале января в Новосибирске пропал 18-летний студент. Спустя три недели его нашли мертвым. Незадолго до исчезновения он оставлял предсмертную записку.