Замкомандира взвода Александр Портнов из города Обь погиб на СВО под Кременной

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:40
42-летний Александр Портнов уже имел боевой опыт — в начале 2000-х годов служил на Северном Кавказе. В сентябре прошлого года обчанин попал под частичную мобилизацию. На СВО был замкомандиром взвода роты управления мотострелкового полка.
В город Обь Александр Портнов переехал несколько лет назад с Дальнего Востока.
25 января 2023 года Портнов героически погиб в ходе боевых действий. По информации местного издания «Аэро-Сити», военнослужащий был смертельно ранен в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). У Александра Портнова в Оби остались жена и 7-летняя дочь. Герой Донбасса посмертно награждён Орденом Мужества.
Ранее мы уже рассказали историю Героя, новосибирца с позывным «Синица-2», который получил три медали за участие в СВО.