Замкомандира взвода Александр Портнов из города Обь погиб на СВО под Кременной

25 января 2023 года Портнов героически погиб в ходе боевых действий. По информации местного издания «Аэро-Сити», военнослужащий был смертельно ранен в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). У Александра Портнова в Оби остались жена и 7-летняя дочь. Герой Донбасса посмертно награждён Орденом Мужества.