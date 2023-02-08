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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Замкомандира взвода Александр Портнов из города Обь погиб на СВО под Кременной

8 февраля 2023, 10:37
Фото: Соцсети
Александр Портнов уже имел боевой опыт

Житель Новосибирска погиб при освобождении Кременной

Житель Новосибирской области, замкомандира взвода Александр Портнов погиб в январе 2023 в ходе спецоперации при освобождении Кременной. Посмертно он награжден Орденом Мужества. В Оби у мобилизованного остались жена и 7-летняя дочь.

42-летний Александр Портнов уже имел боевой опыт — в начале 2000-х годов служил на Северном Кавказе. В сентябре прошлого года обчанин попал под частичную мобилизацию. На СВО был замкомандиром взвода роты управления мотострелкового полка.

В город Обь Александр Портнов переехал несколько лет назад с Дальнего Востока.

25 января 2023 года Портнов героически погиб в ходе боевых действий. По информации местного издания «Аэро-Сити», военнослужащий был смертельно ранен в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). У Александра Портнова в Оби остались жена и 7-летняя дочь. Герой Донбасса посмертно награждён Орденом Мужества.

Ранее мы уже рассказали историю Героя, новосибирца с позывным «Синица-2», который получил три медали за участие в СВО.

Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО
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#Андрей Боровых#Общество#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Новосибирская область#Мобилизованные
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