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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:11

Новосибирцы более 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого 7-летнего мальчика

9 февраля 2023, 07:08
Фото: Новосибирские новости
Преступление так и остается нераскрытым
Жители Новосибирска до сих пор приносят игрушки и цветы к могиле мальчика Жени Короткевича, которого зверски убили более 40 лет назад.

Памятник находится в Калининском районе Новосибирска. В 1979 году в городе убили мальчика по имени Женя Короткевич. Точных данных о том, кто совершил это преступление, нет до сих пор. Однако по слухам, которые говорят горожане, один ранее судимый мужчина жестоко отомстил матери мальчика за то, что та не дождалась его из мест заключения.

Из воспоминаний одноклассников Жени, в феврале они праздновали день рождения, а спустя четыре дня мальчик бесследно исчез. Его тело нашли спустя неделю в ста метрах от дома.

Именно на том месте, где нашли мертвого Женю, был установлен памятник. Он усыпан детскими игрушками и цветами, сообщают «Новосибирские новости». На нем есть надпись: «Здесь зверски убит рукой злодея 7-летний Короткевич Женя».

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Напомним, что ранее краевед из Новосибирска Александр Матвеев озвучил места с самыми странными могилами в городе. 

#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Криминал#Общество#Новосибирск
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