Памятник находится в Калининском районе Новосибирска. В 1979 году в городе убили мальчика по имени Женя Короткевич. Точных данных о том, кто совершил это преступление, нет до сих пор. Однако по слухам, которые говорят горожане, один ранее судимый мужчина жестоко отомстил матери мальчика за то, что та не дождалась его из мест заключения.