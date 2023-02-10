Вчера 9 февраля в 7.40 в доме на Линейной, 39 прогремел взрыв, два подъезда по 15 квартир сложились как домино. В первые часы после трагедии спасателям удалось вытащить из под завалов несколько живых человек, все они были доставлены на скорой помощи в больницы города.