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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Днем траура в Новосибирской области объявлено 10 февраля - какие мероприятия отменят

10 февраля 2023, 04:05
Фото: 1MI
День траура объявляют в связи с гибелью людей во время ЧП или стихийных бедствий

Какие мероприятия отменят 10 февраля в связи с трауром

Губернатор Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим от взрыва газа в Новосибирске в доме на Линейной, 39. С утра в городе приспущены государственные флаги, рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия.

Вчера 9 февраля в 7.40 в доме на Линейной, 39 прогремел взрыв, два подъезда по 15 квартир сложились как домино. В первые часы после трагедии спасателям удалось вытащить из под завалов несколько живых человек, все они были доставлены на скорой помощи в больницы города.

На месте работали 197 спасателей, крупная техника растаскивала бетонные плиты. Чем дольше длилась спасательная операция, тем меньше шансов оставалось найти под обломками живых людей. Разборы завалов продолжались всю ночь, утром стало известно о 14 погибших, но вскоре Минздрав области опроверг эту информацию - по официальной версии на данный момент 12 погибших.

День траура объявляется, чтобы почтить память погибших и осознать, что произошло, в этот день отменяются все развлекательные мероприятия, это день тишины. Рабочие встречи и мероприятия проходят в обычном режиме, но их также принято начинать с соболезнований родственникам погибших и выражения сопричастности общему горю.

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В соответствии с постановлением Правительства области об объявлении днем траура 10 февраля всем муниципальным учреждениям следует приспустить государственные флаги.

Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, теле- и радио- компаниям перенести или отменить развлекательные передачи.

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Сегодня с 10.00 до 18.00 в школе № 85  по адресу Красный проспект, 83/1 проходит комплексная консультация для пострадавших при обрушении дома по адресу: ул. Линейная, 39.
Пункт сбора гуманитарной помощи перенесен из школы № 85 в центр социального обслуживания населения по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 16.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирская область#Новосибирск#Взрыв#Пожар#Траур#Пострадавшие
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