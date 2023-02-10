Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Вчера 9 февраля в 7.40 в доме на Линейной, 39 прогремел взрыв, два подъезда по 15 квартир сложились как домино. В первые часы после трагедии спасателям удалось вытащить из под завалов несколько живых человек, все они были доставлены на скорой помощи в больницы города.
На месте работали 197 спасателей, крупная техника растаскивала бетонные плиты. Чем дольше длилась спасательная операция, тем меньше шансов оставалось найти под обломками живых людей. Разборы завалов продолжались всю ночь, утром стало известно о 14 погибших, но вскоре Минздрав области опроверг эту информацию - по официальной версии на данный момент 12 погибших.
День траура объявляется, чтобы почтить память погибших и осознать, что произошло, в этот день отменяются все развлекательные мероприятия, это день тишины. Рабочие встречи и мероприятия проходят в обычном режиме, но их также принято начинать с соболезнований родственникам погибших и выражения сопричастности общему горю.
В соответствии с постановлением Правительства области об объявлении днем траура 10 февраля всем муниципальным учреждениям следует приспустить государственные флаги.
Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, теле- и радио- компаниям перенести или отменить развлекательные передачи.
Сегодня с 10.00 до 18.00 в школе № 85 по адресу Красный проспект, 83/1 проходит комплексная консультация для пострадавших при обрушении дома по адресу: ул. Линейная, 39.
Пункт сбора гуманитарной помощи перенесен из школы № 85 в центр социального обслуживания населения по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 16.