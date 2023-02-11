Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Утром в четверг в жилом доме в Заельцовском районе прогремел взрыв газа. Полностью разрушены около 30 квартир, Погибли 13 человек, пострадали 21, из которых трое сейчас в реанимации – это мужчина, а также женщина с сыном-подростком. Решено, что дом снесут, а люди получат новое жилье. Родственникам погибших выплатят компенсации в размере 1 млн рублей. Тем временем, суд арестовал двух подозреваемых, действие которых могли привести к трагедии. Накануне взрыва они ходили по квартирам, представлялись сотрудниками газовой службы и предлагали свои услуги в починке оборудования. Некоторые жильцы согласились, после чего в доме стали чувствовать запах газа. К лицензированным газовым компаниями эти люди отношения не имели.
Всю хронику трагедии, от первых минут после взрыва до расселения пострадавших и сбора гуманитарной помощи собрали для вас в одной подборке.
Только после вмешательства городской прокуратуры мэр Анатолий Локоть отозвал ранее выданное мэрией разрешение на снос 931 дерева в районе Нижней Ельцовки, на территории бывшего детского лагеря "Юный медик". Вот только сосны там начали уничтожать еще в субботу, 4 февраля - компания Д-54 готовит площадку под строительство жилого комплекса. И если бы не местные активисты, которые своими телами преграждали путь технике, лес был бы уже зачищен. Сколько деревьев остались нетронутыми к моменту, когда муниципалитет вынужден был прекратить действие порубочного билета, вопрос риторический.
Продолжился скандал вокруг проекта застройки территории магазина "Универсам" на улице Ленина высотными зданиями. Всю эту неделю на сайте "Электронная демократия" шли так называемые общественные обсуждения. В их ходе выяснилось, что комментарии, написанные против этого предложения, исчезают с сайта, а их авторам звонят из муниципального департамента строительства и говорят, что они нарушают правила электронных слушаний. Мы направили запрос в мэрию с просьбой пояснить, какая структура осуществляет модерацию и какие нарушения можно допустить. Ответа на запрос пока нет.
Глава министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дмитрий Архипов подписал приказ (копия есть в распоряжении редакции) о лишении статуса регоператора по обращению с ТБО компании "Экология-Новосибирск", которая входит в структуру группы ВИС. Согласно документу, полномочия регоператора с 11 февраля переходят к МУП "Спецавтохозяйство".
Приказ предписывает "Экологии-Новосибирск" в течение 10 дней передать МУП "САХ" все необходимые документы, необходимые для организации работы регоператора, "включая реестр договоров и копии заключенных договоров в сфере обращения с отходами". Все подробности по ссылке.
В новосибирском аэропорту Толмачево торжественно открыли новый пассажирский терминал. Собравшихся поприветствовал по видеосвязи президент Владимир Путин. Так называемый сектор С сможет обслуживать более 1,8 тысячи пассажиров в час, оснащен 54 стойками регистрации и 6 телескопическими трапами. Его строительство началось в 2019 году, общая стоимость нового аэровокзального комплекса составляет 18,1 млрд рублей.
С 12 часов дня 10 февраля все прибывающие рейсы, кроме самолетов авиакомпании S7, будут обслуживаться в новом терминале. Предполагается, что лайнеры этого перевозчика переведут на обслуживание в сектор С после 28 февраля. Все внутренние вылеты пока будут осуществляться из терминала А, уточнили в пресс-службе Толмачево.