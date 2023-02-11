Утром в четверг в жилом доме в Заельцовском районе прогремел взрыв газа. Полностью разрушены около 30 квартир, Погибли 13 человек, пострадали 21, из которых трое сейчас в реанимации – это мужчина, а также женщина с сыном-подростком. Решено, что дом снесут, а люди получат новое жилье. Родственникам погибших выплатят компенсации в размере 1 млн рублей. Тем временем, суд арестовал двух подозреваемых, действие которых могли привести к трагедии. Накануне взрыва они ходили по квартирам, представлялись сотрудниками газовой службы и предлагали свои услуги в починке оборудования. Некоторые жильцы согласились, после чего в доме стали чувствовать запах газа. К лицензированным газовым компаниями эти люди отношения не имели.