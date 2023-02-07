И это не единичный случай. Звонки из департамента об отклонении получали так же жители, которые размещают одинаковые комментарии в двух ветках обсуждения: о внесении изменений в правила землепользования и застройки и о проекте планировки "тихого центра". Но поскольку речь идет о разных документах, то и пункты, с которыми согласны или не согласны участники общественных обсуждений, разные.