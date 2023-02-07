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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Комментарии против перезонирования "Универсама" удаляют из общественных обсуждений

7 февраля 2023, 05:32
Фото: atas.info
Механизм общественных обсуждений очень сложен

Обсуждения перезонирования "Универсама": кто и зачем удаляет комментарии

В Новосибирске участники общественных обсуждений изменений в правилах землепользования и застройки сообщили об отказе в публикации комментариев против предложений мэрии. Разбираемся, почему можно получить отказ

Одна из жительниц "тихого центра" Новосибирска, попросившая не называть ее имени, сообщила редакции, что уже опубликованный комментарий ее сестры против внесения изменений в ПЗЗ, которые позволят начать высотную застройку территории на Ленина,10, был удален с сайта "Электронная демократия".

"Позвонили из мэрии, из департамента строительства, и сказали – мы удаляем ваш комментарий, потому что вы вставили паспортные данные. Хотя в самом комментарии их не было, она делала все, как система говорила, ставила галочки, что живет по прописке, что согласна с обработкой персональных данных", - сообщила женщина.

И это не единичный случай. Звонки из департамента об отклонении получали так же жители, которые размещают одинаковые комментарии в двух ветках обсуждения: о внесении изменений в правила землепользования и застройки и о проекте планировки "тихого центра". Но поскольку речь идет о разных документах, то и пункты, с которыми согласны или не согласны участники общественных обсуждений, разные.

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Еще одна распространенная ошибка: на этапе идентификации участника обсуждений люди пытаются написать комментарий в поле, предназначенном для информации о недвижимости. Необходимо помнить, что окно для написания комментария открывается на следующем шаге.

Здесь комментарий писать не надо
"Механизм электронных общественных обсуждений очень запутанный, даже молодому человеку сложно разобраться, каким образом выразить свое мнение, чтобы голос был учтен. Что уж говорить о пожилых. Кроме того, срок, который дается на то, чтобы разобраться со всеми тонкостями изменений правил землепользования и застройки, очень мал, всего неделя, в то время. как по законодательству подобные обсуждения должны длится не менее месяца", - говорит активистка Анастасия Рязанова, которая пристально следит за ходом общественных обсуждений.

Редакция направила запрос в мэрию с просьбой объяснить, почему выбран такой срок, какая структура занимается модерацией комментариев и в каких случаях комментарий может быть отклонен.  

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