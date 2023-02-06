Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Четвертый день продолжаются так называемые общественные обсуждения проекта перезонирования центра Новосибирска, которые мэрия объявила, чтобы обосновать строительство высотного жилого комплекса на улице Ленина, на месте магазина "Универсам". Так называемые, поскольку никакого обсуждения электронная система не предполагает, только возможность для горожан высказать свое мнение. И вот как раз содержание этих комментариев позволяет предположить, что написаны они зачастую не самостоятельно.
"На голосовании, как я понимаю, идёт дружная, слаженная атака в поддержку сноса с одинаковыми текстами. Это так знакомо и очень печально. Нужно отменять систему электронного голосования", - пишет краевед и общественный деятель Константин Голодяев.
Заметим, никакого проекта в документации, выложенной на "Электронной демократии", нет и в помине. Большинство других комментариев, которые начинаются с фразы "Полностью поддерживаю приложение № 122…" отличаются друг от друга лишь вторым предложением, кратки и лаконичны.
"Город должен развиваться и быть современным", "Давно пора привести центр города в современный формат благоустройства", "Надо вносить изменения, достойные города", "Этот проект освежит город и придаст ему более изящный вид".
Противники появления высотного жилого комплекса на маленьком пятачке в историческом центре города приводят более весомые аргументы в обоснование своей позиции.
"Высотное строительство закроет солнечный свет моему дому. Из-за точечных строек высотных зданий в центре города уже треснули стены нескольких старых многоквартирных домов на улицах Урицкого, Максима Горького и Депутатской. ЖК на 325 квартир приведет к ухудшению социальных условий жизни в микрорайоне: не хватает школ, детсадов. Зато хватает транспортных проблем. Это ухудшает мое социальное положение и условия проживания", - пишет Долгова О.Н.
"Нельзя в этом месте строить высотки! Это историческое место! Нагрузка на коммуникации, транспортная нагрузка от этого проекта - издевательство над городом и жителями. В угоду частному лицу страдать будут все. Это коррупция!", - считает Рагозина А.А.
"Высотное жилищное строительство напротив кинотеатра "Победа" никогда не допускалось генпланом нашего города. Радикальное изменение типа застройки негативно повлияет на средовые качества центра, разрушит историческую аутентичность застройки, не позволит развиваться данной территории как полноценной части центра", - напоминает Белова Г.В.
Всего по состоянию на 15:30 понедельника, 6 февраля, обсуждение изменений в правила землепользования и застройки, пункт, по которому могут выражать мнение все жители Новосибирска, насчитывает более 400 комментариев. Нужно понимать, что высказываются не только по "Универсаму", но и об изменениях в других районах города. Но львиная доля сообщений относится как раз к земельному участку по адресу Ленина, 10.
В другой ветке, где речь идет о планировке конкретно "тихого центра", и где высказываться могут только жители этой территории, комментариев меньше, пока их 50.
И разница сразу бросается в глаза, говорит активистка Анастасия Рязанова, которая пристально следит за процессом появления комментариев. Если там, где могут высказываться все, соотношение позитивных и негативных комментариев примерно 50/50, то там, где пишут те, кого непосредственно коснется стройка, против перезонирования абсолютное большинство.
"Ситуация выглядит очень похоже с голосованием по проекту застройки Нижней Ельцовки, где была зафиксирована накрутка голосов. Думаю, мы с этим максимально столкнемся в последний день голосования, 9 февраля. Складывается ощущение, что многие, кто выступает за многоэтажную застройку центра, вообще не понимают, о чем идет речь. Им сказали, что нужно написать, они и пишут", - говорит Анастасия Рязанова.
Один из аргументов сторонников сноса здания – оно устарело, выглядит неопрятно и портит общую картину исторического центра города. Собственник здания ранее свои планы застройки так и называл - "реконструкция "Универсама". И тезис о необходимости реновации территории улицы Ленина – пожалуй, естественное, что объединяет противников и сторонников точечной застройки.
Напомним, местные жители предлагают создать площадь Победы между "Универсамом" и кинотеатром "Победа". Под соответствующим обращением, переданным в мэрию, собрано более 1400 подписей.
"То, что мэрия довела улицу Ленина до такого состояния, не значит, что нужно менять зонирование. И то, что мэрия хочет сделать благоустройство за счет застройщика, не говорит о том, что горожане должны смириться с точечной застройкой в центре Новосибирска", - уверена член инициативной группы жителей "тихого центра" Марина Дерябина.
Известный общественник Олег Викторович предлагает вернуть "Универсаму" его первозданный вид, каким он предстал перед горожанами в 1973 году.
"Это замечательный пример архитектуры советского модернизма, только надо обязать собственника снести уродливый "Пассаж" и вернуть прежнее панорамное остекление, которое выходило на площадь, где располагалось летнее кафе", - предлагает Викторович.