Всего по состоянию на 15:30 понедельника, 6 февраля, обсуждение изменений в правила землепользования и застройки, пункт, по которому могут выражать мнение все жители Новосибирска, насчитывает более 400 комментариев. Нужно понимать, что высказываются не только по "Универсаму", но и об изменениях в других районах города. Но львиная доля сообщений относится как раз к земельному участку по адресу Ленина, 10.