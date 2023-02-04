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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Голосование о застройке "Универсама": как правильно выразить свое мнение

4 февраля 2023, 06:01
Фото: "Ар.Тэго"
Пока существует только эскизный проект будущего комплекса

Общественные обсуждения застройки "Универсама": показываем все хитрости процедуры

Замаскировав перевод одного земельного участка в зону высотной застройки под обсуждения планировки всего центра Новосибирска, мэрия постаралась и эту процедуру максимально усложнить. Рассказываем, какие "подводные камни" мы обнаружили

Как выяснилось, по сути, перезонирование земельного участка на улице Ленина, на котором сейчас находится магазин "Универсам", для возможности там строительства высотного жилья, "зашито" в двух общественных обсуждениях. Оба идут на сайте "Электронная демократия Новосибирской области" с 3 по 10 февраля.

Первое, о котором мы уже рассказывали – документ с длинным названием "О проекте планировки территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Центральном районах".

В обсуждении проекта планировки "тихого центра" могут принять только жители территории, о которой идет речь в этом документе. Вот прямая ссылка на это обсуждение. И там, надо заметить, пока свое мнение высказали только несколько человек.

Еще одно обсуждение  - это уже проект решения Совета депутатов Новосибирска о внесении изменений в правила землепользования и застройки. И там зона "Универсама" так же отнесена к высотной жилой застройке. В обсуждении этого документа могут принимать участие жители всего города. Число комментариев перевалило за сотню, многие из них, однотипные и односложные, оставлены в поддержку перезонирования.

Вот прямая ссылка и на это обсуждение.

 

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Перевод земельного участка в новую категорию развяжет руки владельцу "Универсама", который намерен построить на этом пятачке гигантский жилой комплекс из 4 корпусов с максимальной высотой в 21 этаж. Эти планы вызывают возмущение жителей, независимые архитекторы называют подобное "градостроительным преступлением", а владелец магазина "реконструкцией". При этом скандальный проект поддерживают соответствующие муниципальные ведомства и лично мэр Новосибирска.

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных провести процессуальную проверку законности возможного строительства на улице Ленина и представить ему доклад.

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#Мэрия#Общественные обсуждения#Застройка#Город#Проект высотки вместо "Универсама"#Новосибирск
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Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке: встреча с руководителем «Универсама»
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