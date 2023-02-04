Еще одно обсуждение - это уже проект решения Совета депутатов Новосибирска о внесении изменений в правила землепользования и застройки. И там зона "Универсама" так же отнесена к высотной жилой застройке. В обсуждении этого документа могут принимать участие жители всего города. Число комментариев перевалило за сотню, многие из них, однотипные и односложные, оставлены в поддержку перезонирования.