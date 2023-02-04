Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Как выяснилось, по сути, перезонирование земельного участка на улице Ленина, на котором сейчас находится магазин "Универсам", для возможности там строительства высотного жилья, "зашито" в двух общественных обсуждениях. Оба идут на сайте "Электронная демократия Новосибирской области" с 3 по 10 февраля.
Первое, о котором мы уже рассказывали – документ с длинным названием "О проекте планировки территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Центральном районах".
В обсуждении проекта планировки "тихого центра" могут принять только жители территории, о которой идет речь в этом документе. Вот прямая ссылка на это обсуждение. И там, надо заметить, пока свое мнение высказали только несколько человек.
Еще одно обсуждение - это уже проект решения Совета депутатов Новосибирска о внесении изменений в правила землепользования и застройки. И там зона "Универсама" так же отнесена к высотной жилой застройке. В обсуждении этого документа могут принимать участие жители всего города. Число комментариев перевалило за сотню, многие из них, однотипные и односложные, оставлены в поддержку перезонирования.
Вот прямая ссылка и на это обсуждение.
Перевод земельного участка в новую категорию развяжет руки владельцу "Универсама", который намерен построить на этом пятачке гигантский жилой комплекс из 4 корпусов с максимальной высотой в 21 этаж. Эти планы вызывают возмущение жителей, независимые архитекторы называют подобное "градостроительным преступлением", а владелец магазина "реконструкцией". При этом скандальный проект поддерживают соответствующие муниципальные ведомства и лично мэр Новосибирска.
В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных провести процессуальную проверку законности возможного строительства на улице Ленина и представить ему доклад.