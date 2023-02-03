В пятницу, 3 февраля, на сайте "Электронная демократия" стартовали общественные обсуждения перезонирования территории центра Новосибирска. Вот прямая ссылка, по которой можно попасть в соответствующий раздел, где можно ознакомится с соответствующей документаций и до 10 февраля оставить свое мнение. Документ носит название "О проекте планировки территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Центральном районах".