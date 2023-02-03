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Общественные обсуждения возможности застройки "Универсама" начались в Новосибирске

3 февраля 2023, 04:00
Фото: atas.info
На это место предполагается втиснуть несколько зданий

Мэрия Новосибирска начала общественные обсуждения высотной застройки на улице Ленина

На сайте "Электронная демократия" жителям центра Новосибирска предлагается высказать свое мнение о переводе земельного участка, где находится магазин "Универсам", в зоны высотной жилой застройки

В пятницу, 3 февраля, на сайте "Электронная демократия" стартовали общественные обсуждения перезонирования территории центра Новосибирска. Вот прямая ссылка, по которой можно попасть в соответствующий раздел, где можно ознакомится с соответствующей документаций и до 10 февраля оставить свое мнение. Документ носит название "О проекте планировки территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Центральном районах".

Однако по факту от действующей сейчас схемы планировки он отличается тремя деталями: из зоны жилой застройки выведен так называемый "ресторанный дворик" во дворе гостиницы "Центральная" и часть сквера перед Академией водного транспорта.

Но самое главное – земельный участок на улице Ленина, где стоит здание магазина "Универсам", переведен из зоны деловой застройки высотой не более 4 этажей в зону многоэтажной жилой застройки.
Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
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Ради этого мэрия и затеяла сложную схему, спрятав суть среди многих страниц пространных рассуждений о том, каким быть центру города к 2030 году.

Перевод земельного участка в новую категорию развяжет руки владельцу "Универсама", который намерен построить на этом пятачке гигантский жилой комплекс из 4 корпусов с максимальной высотой в 21 этаж. Эти планы вызывают возмущение жителей, независимые архитекторы называют подобное "градостроительным преступлением", а владелец магазина "реконструкцией". При этом скандальный проект поддерживают соответствующие муниципальные ведомства и лично мэр Новосибирска.

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных провести процессуальную проверку законности возможного строительства на улице Ленина и представить ему доклад.

Общественные обсуждения на сайте "Электронная демократия" - инструкция по голосованию
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Результаты общественных обсуждений не имеют какой-то юридической силы, но их должны учитывать депутаты горсовета, которые и принимают решение о перезонировании. Кроме того, они могут стать аргументом при обращении с жалобами в прокуратуру и суд.

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