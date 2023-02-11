Появились адреса камер, фиксирующих непристегнутых водителей в Новосибирске

Известно, что комплекс фото и видеофиксации установлен на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя, на пересечении Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, передает Сиб. фм. Камера есть на отрезке от улицы Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина.