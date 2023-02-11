Появились адреса камер, фиксирующих непристегнутых водителей в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Автомобилисты, которые не пристегиваются в своих машинах, теперь под прицелом видеокамер. Водители получают штрафы за непристегнутый ремень безопасности.
Как ранее уточняли в ГИБДД, за проезд на машине без ремня выписывают 1000 рублей. Наказывают не только водителей, но и пассажиров.
Известно, что комплекс фото и видеофиксации установлен на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя, на пересечении Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, передает Сиб. фм. Камера есть на отрезке от улицы Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина.
Также напомним, что отделение ГИБДД на улице Сухарной в Новосибирске переехало на ул. Нижегородской №272.