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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Появились адреса камер, фиксирующих непристегнутых водителей в Новосибирске

11 февраля 2023, 09:33
Фото: 1MI
Также штрафуют пассажиров
С февраля 2023 в Новосибирске появились камеры, которые фиксируют непристегнутых водителей в автомобилях. Названы адреса камер, фиксирующих нарушение.

Автомобилисты, которые не пристегиваются в своих машинах, теперь под прицелом видеокамер. Водители получают штрафы за непристегнутый ремень безопасности.

Как ранее уточняли в ГИБДД, за проезд на машине без ремня выписывают 1000 рублей. Наказывают не только водителей, но и пассажиров.

Известно, что комплекс фото и видеофиксации установлен на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя, на пересечении Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, передает Сиб. фм. Камера есть на отрезке от улицы Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина.

В Новосибирске закрыли отделение ГИБДД по регистрации машин на Сухарной
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Также напомним, что отделение ГИБДД на улице Сухарной в Новосибирске переехало на ул. Нижегородской №272. 

#Камера#Штраф#Транспорт#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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