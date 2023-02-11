С 23 февраля изменится расписание электричек в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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В период с 23 по 26 января в регионе электричку начнут курсировать по расписанию выходного дня. Всех пассажиров просят учитывать изменения и узнавать актуальное расписание движения электропоездов.
Стоит отметить, что 23 февраля будет День защитника Отечества. Это государственный праздник. В связи с этим, в России выходные дни продлятся с четверга до понедельника, а 22 февраля – это сокращенный рабочий день.
Напомним, что 1 января 2023 года в Новосибирской области запустили электричку до Татарска. Электропоезд проходит через восемь районов – без пересадок. Для этого объединили несколько направлений: Чулымская и Барабинск.