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Published Сегодня, 03:52

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Updated Сегодня, 03:54

С 23 февраля изменится расписание электричек в Новосибирской области

11 февраля 2023, 03:52
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Электричка будет ходить по расписанию выходного дня
В праздничные февральские дни в Новосибирской области изменится расписание движения электропоездов, о чем сообщают в АО «Экспресс-пригород».

В период с 23 по 26 января в регионе электричку начнут курсировать по расписанию выходного дня. Всех пассажиров просят учитывать изменения и узнавать актуальное расписание движения электропоездов.

Стоит отметить, что 23 февраля будет День защитника Отечества. Это государственный праздник. В связи с этим, в России выходные дни продлятся с четверга до понедельника, а 22 февраля – это сокращенный рабочий день.

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Напомним, что 1 января 2023 года в Новосибирской области запустили электричку до Татарска. Электропоезд проходит через восемь районов – без пересадок. Для этого объединили несколько направлений: Чулымская и Барабинск.

#Эмилия Губарева#Электричка#Вокзал#Транспорт#Город#Новосибирская область#Новосибирск
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