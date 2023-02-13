Кровавая ссора: под Новосибирском пьяная жена вонзила нож в грудь мужа

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
По данным полиции, инцидент произошел утром 11 февраля. В районную больницу попал 31-летний житель рабочего поселка Маслянино. У него было ножевое ранение. В таких случаях автоматически подключают полицию.
Было установлено, что 25-летняя супруга потерпевшего ударила мужа в грудь ножом на почве ссоры. Незадолго до конфликта они выпивали алкоголь. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.
Против сибирячки возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, что ранее жителей Академгородка напугал странный мужчина, который бродил по парку с ножом.