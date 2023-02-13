atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:25

Published Сегодня, 02:25

Modified Сегодня, 02:27

Updated Сегодня, 02:27

Кровавая ссора: под Новосибирском пьяная жена вонзила нож в грудь мужа

13 февраля 2023, 02:25
Фото: 1MI
Пострадавший в больнице

Под Новосибирском пьяная жена ударила ножом в грудь супруга после ссоры

В Новосибирской области женщина ударила ножом своего мужа из-за ссоры. Тот оказался в больнице, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел утром 11 февраля. В районную больницу попал 31-летний житель рабочего поселка Маслянино. У него было ножевое ранение. В таких случаях автоматически подключают полицию.

Было установлено, что 25-летняя супруга потерпевшего ударила мужа в грудь ножом на почве ссоры. Незадолго до конфликта они выпивали алкоголь. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.

Против сибирячки возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

«Танцует. Облизывает нож»: в Академгородке бродит «маньяк», пугающий новосибирцев
Узнать подробнее

Напомним, что ранее жителей Академгородка напугал странный мужчина, который бродил по парку с ножом. 

#Эмилия Губарева#Нож#Общество#Криминал#Новосибирская область
Подпишитесь
Новосибирск за неделю: взрыв газа, запрет на рубку леса, смена регоператора
11 февраля 03:09
Завершены общественные обсуждения застройки "Универсама" – жители высказались против
Вчера, 08:31
"Лыжня России-2023" прошла в Новосибирске: смотрим фото с морозного забега
11 февраля 07:18
"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО
10 февраля 08:30
В центре Новосибирска заканчивают демонтаж главной елки
11 февраля 09:19
Взрыв дома на Линейной вошел в число самых крупных катастроф за историю Новосибирска
10 февраля 05:37