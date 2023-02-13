В Новосибирске в ДТП на Большевистской погиб 61-летний пассажир

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
По данным Госавтоинспекции, авария случилась 11 февраля около 21:35 на улице Большевистской. Рядом с магазином «Лента» столкнулись автомобили Тoyota Сarina и Тoyota Wish.
Водитель 1986 года рождения ехал за рулем Тoyota Сarina. У дома № 153 он выехал на встречную полосу и врезался в машину марки Тoyota Wish, которой управлял мужчина 1963 года рождения.
В результате столкновения погиб пассажир автомобиля Тoyota Сarina. Ему был 61 год. Водители получили травмы, но их характер неизвестен. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, что 11 февраля также произошло ДТП в Заельцовском районе Новосибирска. Очевидцы сообщали, что водитель и пассажиры были пьяны.