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Смертельное ДТП у «Ленты»: в Новосибирске в аварии погиб 61-летний пассажир

13 февраля 2023, 03:30
Фото: ГИБДД по НСО
Мужчина сидел на пассажирском сидении и погиб

В Новосибирске в ДТП на Большевистской погиб 61-летний пассажир

Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска, подробности сообщают в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась 11 февраля около 21:35 на улице Большевистской. Рядом с магазином «Лента» столкнулись автомобили Тoyota Сarina и Тoyota Wish.

Водитель 1986 года рождения ехал за рулем Тoyota Сarina. У дома № 153 он выехал на встречную полосу и врезался в машину марки Тoyota Wish, которой управлял мужчина 1963 года рождения.

В результате столкновения погиб пассажир автомобиля Тoyota Сarina. Ему был 61 год. Водители получили травмы, но их характер неизвестен. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Напомним, что 11 февраля также произошло ДТП в Заельцовском районе Новосибирска. Очевидцы сообщали, что водитель и пассажиры были пьяны. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирск
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