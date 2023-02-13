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В 4 раза вырос средний размер взятки в Новосибирской области

13 февраля 2023, 02:36
Фото: 1MI
За год размер взяток вырос до 400к
В Новосибирской области средний размер взяток вырос до 479 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре.

Как удалось выяснить, в 2022 году в четыре раза вырос размер взяток в регионе. Он составил 479 тысяч рублей. Для сравнения, в 2021 году средний размер варьировался в пределах 126 тысяч рублей.

По данным РБК Новосибирск, всего в 2022 году выявили 62 преступления с получением взяток. Общая сумма – 29 млн рублей. Годом ранее, таких преступлений было 50, на сумму 6 млн рублей.

Напомним, что правоохранительные органы стали самой коррумпированной сферой в 2022 году. На втором месте ГУ ФСИН, а на третьем судебные приставы.

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#Эмилия Губарева#Взятка#Деньги#Общество#Криминал#Новосибирская область
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