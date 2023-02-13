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В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Сергей Завацкий из Новосибирской области

13 февраля 2023, 02:10
Фото: Новосибирск скорбит
Мужчина погиб в возрасте 36 лет
Сергей Завацкий, военнослужащий из Новосибирской области погиб в ходе специальной военной операции 3 января 2023 года, говорится в ВК-группе «Новосибирск скорбит».

Уроженец Усть-Тарки, 36-летний Сергей Завацкий отправился на СВО осенью из мест заключения. В составе ЧВК «Вагнер» он защищал интересы нашего государства.

Погиб сибиряк 3 января в городе Артемовске. Ему было 36 лет. О смерти мужчины сообщили 9 февраля. Он погиб от разрыва артиллерийского снаряда.

Известно, что у Сергея остался сын. Его родные проживают в других городах – мать в Германии, а отец в Рубцовске. Похороны взяла на себя администрация Усть-Таркского района. Прощание с военнослужащим состоится 13 февраля.

Военный из Новосибирской области Евгений Котельников погиб в зоне СВО
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Напомним, что ранее в ходе специальной военной операции погиб капитан Евгений Котельников. 

#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Новосибирская область
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