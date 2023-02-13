Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:12
Уроженец Усть-Тарки, 36-летний Сергей Завацкий отправился на СВО осенью из мест заключения. В составе ЧВК «Вагнер» он защищал интересы нашего государства.
Погиб сибиряк 3 января в городе Артемовске. Ему было 36 лет. О смерти мужчины сообщили 9 февраля. Он погиб от разрыва артиллерийского снаряда.
Известно, что у Сергея остался сын. Его родные проживают в других городах – мать в Германии, а отец в Рубцовске. Похороны взяла на себя администрация Усть-Таркского района. Прощание с военнослужащим состоится 13 февраля.
Напомним, что ранее в ходе специальной военной операции погиб капитан Евгений Котельников.