Сбежавшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в федеральный розыск

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Сергея Бойко разыскивают по статье уголовного кодекса, однако ранее о возбуждении против него дела не сообщалось. Депутат покинул Россию еще в 2021 году, опасаясь уголовного преследования из-за его политического прошлого.
Народный избранник был сторонником оппозиционера Алексея Навального*. «Штабы Навального» признали экстремистскими, их деятельность запрещена в России.
Напомним, что ранее депутаты потребовали от Следственного комитета привлечь к уголовной ответственности Сергея Бойко, а также лишить депутатского мандата вместе с Хельгой Пироговой, которая дискредитировала армию РФ резким высказыванием.