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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Сбежавшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в федеральный розыск

14 февраля 2023, 12:12
Фото: ВК/Команда Сергея Бойко
Сергей Бойко живет заграницей
Независимый депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко объявлен в розыск. Соответствующая карточка опубликована в базе МВД.

Сергея Бойко разыскивают по статье уголовного кодекса, однако ранее о возбуждении против него дела не сообщалось. Депутат покинул Россию еще в 2021 году, опасаясь уголовного преследования из-за его политического прошлого.

Народный избранник был сторонником оппозиционера Алексея Навального*. «Штабы Навального» признали экстремистскими, их деятельность запрещена в России.

Сбежавших депутатов горсовета Новосибирска Бойко и Пирогову хотят лишить мандатов
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Напомним, что ранее депутаты потребовали от Следственного комитета привлечь к уголовной ответственности Сергея Бойко, а также лишить депутатского мандата вместе с Хельгой Пироговой, которая дискредитировала армию РФ резким высказыванием.

Экспертиза не подтвердила дискредитацию армии в словах сбежавшего депутата Пироговой
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#Эмилия Губарева#Депутат#Розыск#Горсовет#Общество#Политика#Новосибирск
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